В Роспотребнадзоре оценили риск завоза оспы обезьян в Россию

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) оценили риск завоза оспы обезьян в Россию.

Как заявили в пресс-службе ведомства, такая вероятность крайне низкая, службой принимаются все необходимые меры для недопущения этого, передаёт РИА Новости.

«Риск завоза инфекции в РФ был и остаётся крайне низким. Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало в стране первый случай заражения человека оспой обезьян.

Оспа обезьян – очень редкое вирусное зоонозное, которое передаётся от животного человеку. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом натуральной оспы человека. При этом исследования показывают, что вирус оспы обезьян в антигенном отношении более сходен с вирусом натуральной оспы, нежели с вирусами вакцины и коровьей оспы.

Хорошо растет и размножается в оболочке куриных эмбрионов. Источником инфекции являются обезьяны, но есть случаи, когда инфекция передавалась от человека.

Заболевания фиксируются в основном в Африке, также есть случаи заражения в США и Великобритании. В основном это заболевание диагностируют у больных в возрасте до 16 лет. Несмотря на то, что вирус оспы обезьян может привести к тяжёлому заболеванию, летальность этого недуга составляет от 1% до 10%.

Ранее «Эксперт» сообщал, что учёные в ходе исследований обнаружили новое смертельное заболевание у мужчин. Согласно данным их научной работы, новый синдром, названный VEXAS, может привести к смерти заболевшего в 40% случаев.

Отмечается, что заболевшие страдают аутовоспалительным заболеванием. Также у них держится очень высокая температура тела, фиксируются активное образование тромбов в сосудах, воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.

При этом пациенты вообще никак не реагируют ни на какие методы лечения, от высоких доз стероидов до химиотерапии. Другими словами, излечиться от этого синдрома практические невозможно.