Детей погибших в Донбассе военнослужащих примут в вузы без экзаменов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. В нем, в частности говорится, что вузам будет выделена 10-процентная квота на прием детей участников спецоперации на бюджетной основе. Кроме того, детей погибших или получивших увечье военнослужащих будут принимать в вузы без вступительных испытаний. Указ опубликован на сайте Кремля.

«Установить, что в пределах специальной квоты прием на обучение детей: а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями высшего образования самостоятельно; б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности)», — говорится в указе.

Кроме того, властям регионов рекомендовано предоставить меры поддержки детям военнослужащих и сотрудников, «поступающим на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации».

Ранее «Эксперт» писал, что Владимир Путин в своем выступлении на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отдельно отметил участников специоперации на Украине, которые прибыли «непосредственно из зоны боевых действий». Президент отметил, что гибель каждого российского солдата и офицера – это горе для всех и невосполнимая утрата для родных и близких, поэтому «государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им».