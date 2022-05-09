Добровольный сертификат соответствия - как оформить?

Добровольный сертификат – это официальный документ, который подтверждает соответствие товаров/ услуг/ производственных процессов/ системы менеджмента предприятия стандартам и нормативам, зафиксированным в законодательных актах, контрактах/договорах или тех.документации. Он оформляется в свободном порядке, в целях получения маркетинговых, репутационных преимуществ.
Правила и особенности добровольной сертификации
ФЗ №184 установлено, что такая оценочная процедура организуется по инициативе самого предпринимателя - изготовителя или поставщика. Процесс осуществляется органами, аккредитованными на проведение проверки соответствия в определенной сфере. Работы ведутся на основании официального договора с заявителем, на платной основе.
Оценочные мероприятия организуются в системах добровольной сертификации (кратко – СДС). Такие системы создаются юр. лицами для реализации независимой оценки. В рамках СДС определяется:
- объект оценки;
- перечень нормативов, которым он должен отвечать;
- правила организации сертификационных мероприятий их оплаты.
СДС подлежат обязательной регистрации в Росстандарте. Информация о них публикуется в открытых информационных источниках.
Для каких объектов проводится независимая сертификация?
Оценочные процедуры в добровольном порядке организуются:
1.Для товаров - устанавливается соответствие объекта тем требованиям, которые зафиксированы:
- в локальных документах предприятия (например, технических условиях);
- положениях договора с контрагентом;
- добровольных стандартах.
Помимо качества/ безопасности самих товаров может проверяться соответствие процесса их производства, складирования, транспортирования, уничтожения.
2. В отношении услуг. В РФ отсутствуют требования об обязательной сертификации деятельности, подтверждение соответствия организуется сугубо добровольно. Проверяется качества и стабильность заявленного уровня сервиса.
3. Для систем менеджмента качества (СМК). Внедренные модели управления на предприятиях проверяются в рамках международных стандартов ISO или их внутренних аналогов ГОСТ Р ИСО. Например, ИСО 9001 устанавливает общие требования к СМК, ИСО ХАССП 22000 – к системам управления рисками на пищевых производствах, ИСО 14001 – к экологической ответственности бизнеса и т.д.
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Важно! Добровольно полученный сертификат не заменяет разрешительную документацию, которая требуется для реализации изделий в РФ, ЕАЭС. Соответствующие правила и нормы установлены в нормативных актах.
Для чего проводится независимая сертификация?
Предприниматель, инициируя проверку, преследует следующие цели:
- получение права использовать отличительный знак на этикетке товара, в рекламе, коммерческих документах (если он предусмотрен выбранной СДС);
- получение документальных подтверждений качества товаров/ услуг;
- формирование положительной репутации бренда;
- стимулирование спроса на продукт за счет демонстрации оптовым и розничным покупателям его конкурентных преимуществ;
- преференции при участии в закупках;
- доступ к новым каналам сбыта;
- рост инвестиционной привлекательности бизнеса;
- прочее.
Добровольный сертификат – это маркетинговый инструмент. Целесообразность его получения фирмы и ИП оценивают самостоятельно.
Нюансы организации оценочной процедуры
Сертификационный процесс организуется специализированными центрами. Непосредственно проверку реализуют эксперты сертификационного органа. Они выполняют следующие функции:
- анализируют документацию заявителя;
- передают образцы товара в лабораторию на испытания;
- реализуют выездную инспекцию производственных мощностей предприятия;
- оценивают соответствие заявленного объекта, решают, выдавать/приостановить/аннулировать сертификат;
- ведут реестр выданной документации;
- предоставляют право применять действующий знак качества.
Сертификация продукции предполагает, что экспертиза образцов проводится только в аккредитованных лабораториях. Результаты тестов отражаются в протоколах испытаний. Ответственность за соответствие качества продукции/ услуг/ систем менеджмента установленным стандартам делится между аккредитованным органом и держателем сертификата.
Провести сертификационные процедуры вправе только юридические лица и частные предприниматели. Заявитель должен быть резидентом РФ.
Какая информация содержится в сертификате?
Выданный документ предоставляется заявителю в бумажном формате, на бланке той СДС, что проводила процедуру. ФЗ №184 гласит, что в нем должны содержаться следующие сведения:
- номер типографского бланка;
- уникальный номер самого сертификата (присваивается аккредитованным органом), дата предоставления;
- данные о сертифицирующем органе, который провел оценочные мероприятия;
- сведения о заявителе и изготовителе (названия, адреса регистрации);
- информация, которая позволяет идентифицировать продукцию (наименование, код по классификатору РФ или Евразийского Союза, марка и т.п.);
- данные о том, какому нормативному документу отвечает товар/ услуги;
- номера и даты доказательных материалов, использованных при проведении оценочных мероприятий;
- срок действия.
Информация о держателе сертификата вносится в электронную базу, которая ведется соответствующей СДС.