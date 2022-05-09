Добровольный сертификат соответствия - как оформить?

9 мая 2022, 15:27

Добровольный сертификат соответствия оформляется по инициативе самого предприятия или по запросу его контрагентов в целях решения маркетинговых задач. Провести оценки помогут эксперты.

Добровольный сертификат – это официальный документ, который подтверждает соответствие товаров/ услуг/ производственных процессов/ системы менеджмента предприятия стандартам и нормативам, зафиксированным в законодательных актах, контрактах/договорах или тех.документации. Он оформляется в свободном порядке, в целях получения маркетинговых, репутационных преимуществ.

Правила и особенности добровольной сертификации

ФЗ №184 установлено, что такая оценочная процедура организуется по инициативе самого предпринимателя - изготовителя или поставщика. Процесс осуществляется органами, аккредитованными на проведение проверки соответствия в определенной сфере. Работы ведутся на основании официального договора с заявителем, на платной основе.

Оценочные мероприятия организуются в системах добровольной сертификации (кратко – СДС). Такие системы создаются юр. лицами для реализации независимой оценки. В рамках СДС определяется:

  • объект оценки;
  • перечень нормативов, которым он должен отвечать;
  • правила организации сертификационных мероприятий их оплаты.

СДС подлежат обязательной регистрации в Росстандарте. Информация о них публикуется в открытых информационных источниках.

Для каких объектов проводится независимая сертификация?

Оценочные процедуры в добровольном порядке организуются:

1.Для товаров - устанавливается соответствие объекта тем требованиям, которые зафиксированы:

  • в локальных документах предприятия (например, технических условиях);
  • положениях договора с контрагентом;
  • добровольных стандартах.

Помимо качества/ безопасности самих товаров может проверяться соответствие процесса их производства, складирования, транспортирования, уничтожения.

2. В отношении услуг. В РФ отсутствуют требования об обязательной сертификации деятельности, подтверждение соответствия организуется сугубо добровольно. Проверяется качества и стабильность заявленного уровня сервиса.

3. Для систем менеджмента качества (СМК). Внедренные модели управления на предприятиях проверяются в рамках международных стандартов ISO или их внутренних аналогов ГОСТ Р ИСО. Например, ИСО 9001 устанавливает общие требования к СМК, ИСО ХАССП 22000 – к системам управления рисками на пищевых производствах, ИСО 14001 – к экологической ответственности бизнеса и т.д.

Подробнее читайте здесь https://optimatest.ru/dobrovolnyj-sertifikat-sootvetstviya/.

Важно! Добровольно полученный сертификат не заменяет разрешительную документацию, которая требуется для реализации изделий в РФ, ЕАЭС. Соответствующие правила и нормы установлены в нормативных актах.

Для чего проводится независимая сертификация?

Предприниматель, инициируя проверку, преследует следующие цели:

  • получение права использовать отличительный знак на этикетке товара, в рекламе, коммерческих документах (если он предусмотрен выбранной СДС);
  • получение документальных подтверждений качества товаров/ услуг;
  • формирование положительной репутации бренда;
  • стимулирование спроса на продукт за счет демонстрации оптовым и розничным покупателям его конкурентных преимуществ;
  • преференции при участии в закупках;
  • доступ к новым каналам сбыта;
  • рост инвестиционной привлекательности бизнеса;
  • прочее.

Добровольный сертификат – это маркетинговый инструмент. Целесообразность его получения фирмы и ИП оценивают самостоятельно.

Нюансы организации оценочной процедуры

Сертификационный процесс организуется специализированными центрами. Непосредственно проверку реализуют эксперты сертификационного органа. Они выполняют следующие функции:

  • анализируют документацию заявителя;
  • передают образцы товара в лабораторию на испытания;
  • реализуют выездную инспекцию производственных мощностей предприятия;
  • оценивают соответствие заявленного объекта, решают, выдавать/приостановить/аннулировать сертификат;
  • ведут реестр выданной документации;
  • предоставляют право применять действующий знак качества.

Сертификация продукции предполагает, что экспертиза образцов проводится только в аккредитованных лабораториях. Результаты тестов отражаются в протоколах испытаний. Ответственность за соответствие качества продукции/ услуг/ систем менеджмента установленным стандартам делится между аккредитованным органом и держателем сертификата.

Провести сертификационные процедуры вправе только юридические лица и частные предприниматели. Заявитель должен быть резидентом РФ.

Какая информация содержится в сертификате?

Выданный документ предоставляется заявителю в бумажном формате, на бланке той СДС, что проводила процедуру. ФЗ №184 гласит, что в нем должны содержаться следующие сведения:

  • номер типографского бланка;
  • уникальный номер самого сертификата (присваивается аккредитованным органом), дата предоставления;
  • данные о сертифицирующем органе, который провел оценочные мероприятия;
  • сведения о заявителе и изготовителе (названия, адреса регистрации);
  • информация, которая позволяет идентифицировать продукцию (наименование, код по классификатору РФ или Евразийского Союза, марка и т.п.);
  • данные о том, какому нормативному документу отвечает товар/ услуги;
  • номера и даты доказательных материалов, использованных при проведении оценочных мероприятий;
  • срок действия.

Информация о держателе сертификата вносится в электронную базу, которая ведется соответствующей СДС.