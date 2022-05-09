Добровольный сертификат соответствия - как оформить?

Добровольный сертификат – это официальный документ, который подтверждает соответствие товаров/ услуг/ производственных процессов/ системы менеджмента предприятия стандартам и нормативам, зафиксированным в законодательных актах, контрактах/договорах или тех.документации. Он оформляется в свободном порядке, в целях получения маркетинговых, репутационных преимуществ.

Правила и особенности добровольной сертификации

ФЗ №184 установлено, что такая оценочная процедура организуется по инициативе самого предпринимателя - изготовителя или поставщика. Процесс осуществляется органами, аккредитованными на проведение проверки соответствия в определенной сфере. Работы ведутся на основании официального договора с заявителем, на платной основе.

Оценочные мероприятия организуются в системах добровольной сертификации (кратко – СДС). Такие системы создаются юр. лицами для реализации независимой оценки. В рамках СДС определяется:

объект оценки;

перечень нормативов, которым он должен отвечать;

правила организации сертификационных мероприятий их оплаты.

СДС подлежат обязательной регистрации в Росстандарте. Информация о них публикуется в открытых информационных источниках.

Для каких объектов проводится независимая сертификация?

Оценочные процедуры в добровольном порядке организуются:

1.Для товаров - устанавливается соответствие объекта тем требованиям, которые зафиксированы:

в локальных документах предприятия (например, технических условиях);

положениях договора с контрагентом;

добровольных стандартах.

Помимо качества/ безопасности самих товаров может проверяться соответствие процесса их производства, складирования, транспортирования, уничтожения.

2. В отношении услуг. В РФ отсутствуют требования об обязательной сертификации деятельности, подтверждение соответствия организуется сугубо добровольно. Проверяется качества и стабильность заявленного уровня сервиса.

3. Для систем менеджмента качества (СМК). Внедренные модели управления на предприятиях проверяются в рамках международных стандартов ISO или их внутренних аналогов ГОСТ Р ИСО. Например, ИСО 9001 устанавливает общие требования к СМК, ИСО ХАССП 22000 – к системам управления рисками на пищевых производствах, ИСО 14001 – к экологической ответственности бизнеса и т.д.

Подробнее читайте здесь https://optimatest.ru/dobrovolnyj-sertifikat-sootvetstviya/.

Важно! Добровольно полученный сертификат не заменяет разрешительную документацию, которая требуется для реализации изделий в РФ, ЕАЭС. Соответствующие правила и нормы установлены в нормативных актах.

Для чего проводится независимая сертификация?

Предприниматель, инициируя проверку, преследует следующие цели:

получение права использовать отличительный знак на этикетке товара, в рекламе, коммерческих документах (если он предусмотрен выбранной СДС);

получение документальных подтверждений качества товаров/ услуг;

формирование положительной репутации бренда;

стимулирование спроса на продукт за счет демонстрации оптовым и розничным покупателям его конкурентных преимуществ;

преференции при участии в закупках;

доступ к новым каналам сбыта;

рост инвестиционной привлекательности бизнеса;

прочее.

Добровольный сертификат – это маркетинговый инструмент. Целесообразность его получения фирмы и ИП оценивают самостоятельно.

Нюансы организации оценочной процедуры

Сертификационный процесс организуется специализированными центрами. Непосредственно проверку реализуют эксперты сертификационного органа. Они выполняют следующие функции:

анализируют документацию заявителя;

передают образцы товара в лабораторию на испытания;

реализуют выездную инспекцию производственных мощностей предприятия;

оценивают соответствие заявленного объекта, решают, выдавать/приостановить/аннулировать сертификат;

ведут реестр выданной документации;

предоставляют право применять действующий знак качества.

Сертификация продукции предполагает, что экспертиза образцов проводится только в аккредитованных лабораториях. Результаты тестов отражаются в протоколах испытаний. Ответственность за соответствие качества продукции/ услуг/ систем менеджмента установленным стандартам делится между аккредитованным органом и держателем сертификата.

Провести сертификационные процедуры вправе только юридические лица и частные предприниматели. Заявитель должен быть резидентом РФ.

Какая информация содержится в сертификате?

Выданный документ предоставляется заявителю в бумажном формате, на бланке той СДС, что проводила процедуру. ФЗ №184 гласит, что в нем должны содержаться следующие сведения:

номер типографского бланка;

уникальный номер самого сертификата (присваивается аккредитованным органом), дата предоставления;

данные о сертифицирующем органе, который провел оценочные мероприятия;

сведения о заявителе и изготовителе (названия, адреса регистрации);

информация, которая позволяет идентифицировать продукцию (наименование, код по классификатору РФ или Евразийского Союза, марка и т.п.);

данные о том, какому нормативному документу отвечает товар/ услуги;

номера и даты доказательных материалов, использованных при проведении оценочных мероприятий;

срок действия.

Информация о держателе сертификата вносится в электронную базу, которая ведется соответствующей СДС.