Как пенсионеру взять экспресс-займ на карту

Мало кто согласен выдать кредит пенсионеру: обычно размер пенсии куда меньше зарплат, и человеку, живущему на пенсию, сложно получить деньги в долг. Есть ли организации, предоставляющие экспресс займ на карту для пенсионеров на выгодных условиях?

Что такое экспресс-займы?

Этим словом называют быстрые кредиты, когда от заявки до её одобрения проходит до получаса (по факту обычно несколько минут). Экспресс-кредиты могут быть полезной вещью, если вам, например, не хватает средств для приобретения товара в интернет-магазине. Обычно они выдаются на карту - для этого нужно указать её данные. Электронные платёжные системы не используются, редко можно встретить наличный расчёт.

Микрозайм - удобный формат для того, чтобы получить недостающие средства, находясь в любом месте: единственное что вам для этого нужно - доступ к интернету и сайту компании микрозаймов (иногда - к мобильному приложению). Особенности этого финансового инструмента:

малая сумма (обычно до 30 тысяч рублей)

малые сроки (в разных компаниях можно занимать на день, неделю, месяц - минимальное и максимальное время различаются в зависимости от условий организации)

упрощённый порядок получения займа

повышенная процентная ставка, считающаяся в процентах в день (а не в месяц, как в классических банковских кредитах)

Именно из-за последнего пункта многие рекомендуют быть осторожнее с экспресс-кредитами. Но если правильно их использовать, то такой займ будет полезным инструментом для достижения своих целей.

Обычно микрокредитные организации выдают деньги только тем, кто работает и имеет постоянный высокий или выше среднего доход. Но в некоторых микрофинансовых организациях можно найти и выгодный микрозайм для пенсионеров: экспресс-кредиты с выдачей средств на карту для пожилых людей предлагаются рядом микрофинансовых организаций. Пенсия - разновидность постоянного дохода, начисляется гарантированно - потому можно быть уверенными в платежеспособности таких клиентов.

Преимущества таких займов

Экспресс-займы онлайн на короткий срок для пенсионеров имеют несколько заметных преимуществ:

скорость получения средств: экспресс-микрозайм на карту одобряется и выдаётся в течение нескольких минут

заявка одобряется без предоставления большого количества документов: нужны только карта, паспорт и контактные данные

может быть взята любая сумма, которая обычно требуется на небольшие покупки - от 1 до 30 тысяч

занять деньги можно на срок до месяца - следует только учесть процентную ставку и помнить о своевременном возврате займа

Формат экспресс-микрозайма подразумевает быстрое взятие средств и их быстрый возврат. Нужно брать деньги, только если вы действительно уверены в своей платежеспособности и в том, что скоро карта пополнится очередными поступлениями. Пенсионер в этом может быть уверен - но часто им перечисляются небольшие суммы. Берите микрозаймы, только если у вас может быть достаточно средств, чтобы потом их вовремя вернуть.

Обязательно изучите условия кредитной компании - под какой процент предоставляется заём, на какие сроки, есть ли более выгодные условия для новых клиентов.