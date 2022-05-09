Как выбрать лагерь для ребенка

Несколько недель, прожитых в коллективе, позволяют почувствовать себя равным среди других детей, выработать полезные навыки и умения, научиться взаимодействовать в команде. При выборе летнего лагеря для своего ребенка на сайте https://zaramkitravel.ru/ стоит уделить большое значение его программе. В советских пионерских лагерях действовали созданные по единому шаблону стандартные программы, главную роль в которых играла идеологическая составляющая. В настоящее время в каждом летнем лагере действует индивидуальная программа, способствующая развитию определенных склонностей и навыков у детей. Исследования педагогов свидетельствуют о том, что грамотно выбранная программа отдыха ребенка на летних каникулах в разы улучшает усвоение им учебного материала в школе.
Существуют следующие виды программ для летних лагерей:
- Языковое направление. В лингвистическом летнем лагере ребенок может освоить непринужденное общение на иностранном языке. В этих целях привлекаются педагоги-носители языка. Обучение ведется в игровой форме с полным погружением детей в языковую среду. Такое освоение иностранного языка значительно отличается от уроков в школе. Вполне естественно, что после лета, проведенного в лингвистическом лагере, с началом нового учебного года иностранный язык будет даваться ребенку легче и проще.
- Туристическое направление. В таком лагере программа создана в расчете на юных любителей приключений. Во время отдыха дети участвуют в походах, преодолевают природные преграды, усваивают навыки выживания, учатся маскироваться, ориентироваться на местности, готовить пищу в полевых условиях. Благодаря этому ребенок не только лучше узнает себя и развивает свои способности, но и получает ни с чем не сопоставимое чувство победы, что особенно важно в подростковом возрасте.
- Арт-направление. Такая программа подходит для детей, которые любят петь, танцевать, рисовать, играть на музыкальных инструментах, делать фотографии, заниматься рукоделием. Общение с искусством помогает гармоничному развитию личности, обогащает ребенка духовно, способствует проявлению в нем лучших человеческих качеств. Если ребенок любит телевидение, цирк, кино, кружки самодеятельности, то отдых в летнем лагере с программой арт-направления станет для него лучшим подарком.