Как выбрать входную дверь для квартиры и дома

Взломоустойчивость

Взломать можно любую дверь, разница между различными моделями состоит только в скорости совершения этого действия и необходимых для него инструментах. Для входных дверей, установленных в многоэтажных домах, силовой взлом не особенно актуален, поскольку он сопровождается громкими звуками и с высокой вероятностью обратит на себя внимание соседей. По этой причине при квартирных кражах взломщики выбирают главной мишенью замки. Именно от данных механизмов во многом зависит взломоустойчивость входных дверей. Лучше всего устанавливать в двери два разных замка (к примеру, сувальдный и цилиндровый), поскольку это требует использования разных методов взлома и увеличивает его продолжительность.

Комфортность

В многоквартирных домах поблизости друг от друга проживает большое количество людей, и среди них нередко попадаются шумные соседи. Чтобы не ссориться с ними и сохранить нервы, нужно выбирать входные двери в квартиру с хорошей звукоизоляцией. Для этого следует выбирать модель с полотном толщиной как минимум 70 миллиметров , наполненным минеральной ватой либо пенополиуретаном. Количество контуров уплотнения должно составлять не менее двух, желательно – три. Звукоизоляцию повышает декоративная панель, хотя это и не главная ее функция. Необходимо учитывать, что чем больше толщина дверного полотна, тем оно тяжелее. Если вес дверной конструкции превышает 100 килограммов , то она должна быть оснащена не двумя, а тремя петлями.

Оформление

Для интерьера жилья большое значение имеет то, как выглядит внутренняя поверхность входной двери. В настоящее время почти все выпускаемые дверные конструкции имеют на внутренней стороне декоративные панели. Выбор расцветок огромен, так что найти подходящий вариант совсем не сложно.

Обычно внутренняя отделка входной двери представляет собой фрезерованную или гладкую панель МДФ, на которую наклеена ПВХ-пленка. Такое покрытие очень точно имитирует цвет и структуру природной древесины. В небольших квартирах прекрасно смотрится дверь с зеркалом, помогающим зрительно увеличивать их площадь. Фурнитура окрашивается в разные цвета, которые обычно соответствуют оформлению дверной конструкции. В готовых изделиях ее не заменяют, так что при возникновении желания выбрать другой вариант ручек их придется покупать отдельно.