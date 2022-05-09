Маск отреагировал на угрозы Рогозина

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск намекнул в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Гепрокуратуры) о своей «смерти при загадочных обстоятельствах». Днем ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Маска в «причастности к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи».

«По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Илон Маск на это ответил: «Если я умру при загадочных обстоятельствах, приятно было быть знакомым с тобой». Позже к дискуссии присоединилась мать Илона — Мэй Маск, написав своему сыну через соцсеть, что «это не смешно». Глава SpaceX попросил у нее прощения, пообещав «сделать все возможное, чтобы остаться живым».

Ранее «Эксперт» писал, что еще в конце февраля Маск сообщил об открытии на территории Украины доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink. Ранее с просьбой обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету к американскому миллиардеру обратился вице-премьер, министр цифровой информации Украины Михаил Федоров.

