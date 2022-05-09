Можно ли употреблять воду во время приема пищи и после еды

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Как и сколько воды полезно выпивать перед едой?

Пить достаточное количество воды необходимо для нормальной работы ЖКТ. Врачи рекомендуют за полчаса до плотного обеда или ужина выпить стакан теплой воды — это поможет сократить порцию, а желудку — быстрее и легче переварить пищу.

Может ли вода, выпитая перед едой, разбавить желудочный сок настолько, чтобы он не смог переваривать пищу? Нет. Вода не смешивается с соляной кислотой, а проходит транзитом.

Во время еды — пьем воду или нет?

Во время еды можно выпить небольшое количество теплой воды — это поможет желудку лучше сокращаться и хорошо переваривать пищу.

Важно! Запивать пищу лучше теплой водой и небольшими глотками, так как холодная может вызвать спазм желудка.

Старайтесь, чтобы объем выпитой за обедом воды не превышал 1 стакан. Диетологи объясняют, почему во время приема пищи не стоит пить много воды:

Желчь и желудочный сок могут вырабатываться хуже, что приведет к сбоям в работе ЖКТ.

Запивая, мы хуже прожевываем пищу, и в желудок попадают большие куски. Результат — запоры, газообразование, брожение в кишечнике.

Если постоянно запивать еду водой, то объем заглатываемого воздуха увеличивается. Результат — вздутие кишечника.

После еды — пьем воду сразу или через время?

Сразу после плотного приема пищи лучше не пить воду. Максимум — небольшая чашечка кофе. Выждав некоторое время, можно выпить столько, сколько хочется, но важно учитывать, какие продукты были в вашем меню.

Вот, что рекомендуют диетологи:

После перекуса, состоящего из фруктов и овощей, которые перевариваются очень быстро, пить воду можно уже через полчаса.

После плотного обеда, состоящего из мяса и гарнира, лучше подождать 2 часа, а уже затем выпить воду. Достаточно одного стакана воды, чтобы размягчить пищевой комок. Многим это помогает бороться с запором.

Итак, какие выводы можно сделать, опираясь на мнение экспертов, а не спорные теории из интернета? Пить воду можно и до, и во время, и после принятия пищи, но важно придерживаться рекомендации диетологов. Так вы улучшите пищеварение и защитите организм от обезвоживания.