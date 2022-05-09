Названы четыре предвестника ишемического инсульта

Перед ишемическим инсультом человек может ощущать скованность в шее, неповоротливость языка и потемнение в глазах. Предвестниками острого нарушения кровоснабжения головного мозга могут быть также ночные кровотечения из носа, сообщается в Telegram-канале Medical Alliance, публикующем записи старейшего практикующего врача Японии и мира Сигэаки Хинохара.

«Перед приступом ишемического инсульта руки и ноги начинают плохо слушаться — это явные симптомы, которые невозможно не заметить. Однако есть и менее заметные. Например, если вы не проводили много времени в сидячем положении, но чувствуете, что шейный отдел позвоночника малоподвижен, а нижняя челюсть не может дотянуться до верхней части груди, если вы опустите голову. Это тоже тревожный сигнал, который может указывать на риск сосудистой катастрофы», — говорится в сообщении.

Второй признак, который нельзя оставлять без внимания — неповоротливость языка. Если язык начинает напрягаться, а речь становится невнятной, скорее всего, кровеносные сосуды в мозге уже поражены. Недостаток кровоснабжения влияет на контроль мозга над лицевым нервом, что вызывает скованность лицевых мышц, языка и невнятную речь.

Третий признак — потемнение в глазах. В случае нарушения кровообращения оно длится не долго — через несколько минут или даже секунд все восстанавливается. Временное ухудшение зрения довольно часто фиксируется перед ишемическим инсультом и связано с образованием тромбов в стволе головного мозга, мозжечке или варолиевом мосту.

Также желательно обратиться к врачу при ночных кровотечениях из носа.

«Если случается внезапное кровотечение, это может говорить о скачках давления, которые приводят к повреждению капилляров в носовой полости. Основная же причина может заключаться в закупорке сосудов, снабжающих кровью головной мозг, что и вызывает рост артериального давления», — уверены врачи.

Следует помнить, что большинство инсультов распознаются по признакам, включенным в тест FAST:

Face (лицо) — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ.

Arm (рука) — слабость в руке или ноге, человек не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу.

Speech (речь) — нарушение, «каша во рту», человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят.

Touch (прикосновения) — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.

Ранее «Эксперт» писал, что факторы риска развития инсульта в целом делятся на те, которые нельзя изменить, и те, которые можно контролировать, чтобы не допустить болезнь. Врач-кардиолог Дарья Сергеева рассказала, что к неизменяемым относятся мужской пол, возраст выше 60 лет и наследственные болезни сердца. Другие отягчающие факторы — артериальную гипертензию, атеросклероз, высокий уровень холестерина в крови и мерцательную аритмию — вполне можно держать под контролем.

