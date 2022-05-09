Новак рассказал о новых рынках сбыта нефти

Правительство РФ рассчитывает частично восстановить добычу нефти в мае после ее снижения в апреле. Ситуация, по данным на первые дни мая, уже стабилизировалась, Россия начала продавать нефть ряду новых покупателей, в том числе из стран АТР, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Если смотреть на показатели начала мая, то они лучше апреля. Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше. Россия начала продавать нефть ряду новых покупателей, объем поставок российской нефти вырос по нескольким направлениям, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — рассказал Новак.

Вице-премьер также отметил, что Россия рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти. Один из вариантов — расширение трубопровода в Китай («Восточная Сибирь — Тихий океан»), кроме того, возможно строительство новых портовых мощностей. Для обсуждения этих вопросов, по его словам, уже создана рабочая группа.

По данным источника ТАСС, среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 29 апреля 2022 года составила 1,372 млн тонн, снизившись почти на 9% по сравнению с уровнем марта, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,504 млн тонн.

Ранее «Эксперт» писал, что в Евросоюзе выступили с предложением дать Венгрии и Словакии возможность сохранить импорт нефти из России до 31 декабря 2024 года. Также время для отказа от российских поставок предлагается предоставить Чехии, однако лишь до 30 июня того же года. Другим странам ЕС предстоит отказаться от импорта «черного золота» из РФ к концу 2022 года. Кроме того, через три месяца предлагается запретить услуги по перевозке российской нефти.

