Особенности выбора яхты: моторная или парусная

Однако если человек располагает достаточными финансовыми ресурсами для покупки этого вида водного транспорта в компании https://nordmarine.ru/, то ему приходится делать непростой выбор в пользу одного из описанных ниже вариантов.

Моторные яхты

Одни владельцы моторных яхт используют их преимущественно для постоянного перемещения, другие – в качестве «плавающих дач», которые большую часть времени стоят в порту. Главные достоинства моторных яхт таковы:

более высокая скорость передвижения по сравнению с парусными моделями тех же размеров;

возможность начать путешествие сразу после посадки на яхту;

высокая скорость передвижения;

легкость управления судном.

Недостаток моторной яхты заключается в том, что даже на очень дорогом и хорошо оснащенном судне приходится мириться с постоянным шумом двигателя и запахом топлива.

Парусные яхты

Хотя большинство парусных яхт оборудовано двигателем, все же главным элементом данной разновидности водного транспорта являются паруса. В число главных достоинств таких судов входят следующие особенности:

спокойствие и размеренность плавания с раскинутыми парусами;

отсутствие сильных шумов;

высокие мореходные качества;

возможность почувствовать единение с морем, контролируя положение паруса, а не просто управлять судном при помощи руля и рукояток.

Недостаток парусных яхт состоит в более сложном по сравнению с моторными судами управлении. Однако при наличии желания обучиться тонкостям мореходства на парусных яхтах может каждый желающий.

Катамараны

Количество разновидностей катамаранов очень велико. Этот вид водного транспорта включает в себя как небольшие прогулочные модели, так и мощные суда, способные преодолевать под парусами сотни миль. Среди достоинств катамаранов особого внимания заслуживают следующие особенности:

просторное внутреннее пространство и более вместительный салон, чем у обычных яхт;

большие каюты, удобные санузлы, легкий доступ к двигателю и оборудованию;

высокая устойчивость, за счет чего качка существенно ослабляется;

высокая плавучесть при получении пробоин, обеспечиваемая благодаря наличию поплавков;

улучшенная по сравнению с классической яхтой маневренность, обеспечиваемая за счет наличия двигателя в каждом корпусе;

возможность захода в мелководные гавани благодаря небольшой осадке корпуса.

Главный недостаток катамарана состоит в том, что он занимает в порту несколько стояночных мест из-за большой ширины корпуса, вследствие чего стоянка стоит дороже по сравнению с обычной яхтой. Кроме того, он характеризуется малым водоизмещением и может перевернуться на длинной волне.