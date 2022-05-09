Путин на параде особо выделил участников спецоперации

Президент России – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин в своем выступлении на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отдельно отметил участников специоперации на Украине, которые прибыли «непосредственно из зоны боевых действий». Он также сообщил, что подписал указ о поддержке детей военнослужащих РФ, погибших в ходе специальной военной операции.

«Обращаюсь сейчас к нашим Вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам... Мы склоняем головы перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. Мы склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою – за Россию», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

После минуты молчания президент отметил, что гибель каждого российского солдата и офицера – это горе для всех и невосполнимая утрата для родных и близких, поэтому «государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им». Глава государства пообещал оказать особую поддержку детям погибших и раненых, подчеркнув, что соответствующий указ уже подписан.

«Сейчас здесь, на Красной площади, плечом к плечу стоят солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной Родины, в том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий. Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов, стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ничего не получилось. Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою, прикрывают друг друга от пуль и осколков как братья. И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа», — заявил Путин.

Десантники, которые принимали участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, проехали по Красной площади в составе колонны военной техники на новейших БТР-МДМ «Ракушка».

По данным Минобороны, в параде приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчетов, в составе механизированной колонны задействована 131 единица современной военной техники. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, воздушная часть парада не состоялась из-за погодных условий. Ранее на генеральной репетиции 7 мая в пролете приняли участие 77 самолетов и вертолетов.

Ранее «Эксперт» писал, что Владимир Путин поздравил лидеров некоторых стран с годовщиной Победы. Президент направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. Кроме того, президент направил поздравления лидерам ДНР и ЛНР, а также народам Грузии и Украины. Как отметил глава РФ, в этот день отдают дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм. Владимир Путин подчеркнул, что сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран.

