Путин поручил изменить механизм международных расчетов

Президент РФ Владимир Путин распорядился образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Утвержден также состав этой рабочей группы, ее возглавил помощник президента РФ Максим Орешкин. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Среди основных задач новой рабочей группы — разработка плана формирования инфраструктуры расчетов РФ с партнерами из дружественных стран, в том числе в рублях или в их национальных валютах, а также порядок расчетов с такими партнерами, в частности, проведение операций торгового финансирования и платежного клиринга. То же самое касается формирования инфраструктуры расчетов, в том числе в рублях, с контрагентами из недружественных стран.

Также рабочая группа должна выработать меры валютного регулирования «в целях обеспечения баланса спроса и предложения при совершении операций на валютном рынке».

В состав рабочей группы вошли председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, а также директор Росфинмониторинга, руководители ФНС и ФТС, заместители министров иностранных дел, промышленности и торговли, сельского хозяйства, энергетики и представители еще ряда ведомств.

Ранее «Эксперт» писал, что Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Согласно документу, федеральным органам власти, органам власти субъектов страны, а также иным госорганам, структурам местного самоуправления, организациям и физлицам, находящимся под юрисдикцией РФ, запрещается заключать сделки, в том числе внешнеторговые контракты, с лицами, находящимися под санкциями.