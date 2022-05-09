Президент РФ Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы, сообщает пресс-служба Кремля. Вместе с другими участниками акции он прошел по Красной площади с портретом своего отца-фронтовика.

«Президент прошел с портретом отца-фронтовика по Красной площади», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве в 15:00 от станции метро «Динамо». В этом году маршрут составит 7 км и завершится на Красной площади. Российский лидер принимал участие в акциях с 2015 по 2019 годы, в 2020 и 2021 годах мероприятие проводилось только в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

По данным мэра столицы Сергея Собянина, несмотря на непогоду, в этом году на шествие вышли «сотни тысяч москвичей».

Ранее «Эксперт» писал, что Владимир Путин в своем выступлении на военном параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отдельно отметил участников спецоперации на Украине, которые прибыли «непосредственно из зоны боевых действий». Он также сообщил, что подписал указ о поддержке детей военнослужащих РФ, погибших в ходе специальной военной операции.