Рогозин песней ответил на удаление его роликов из YouTube

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Telegram-канале песню «Русские», текст которой написал сам. Таким образом он отреагировал на удаление порядка 20 его видеозаписей с YouTube-канала «Роскосмос Медиа».

«Американская цензура хочет смотреть только то, что соответствует их видению мира. Что ж, у нас действительно свое понимание истории <…> Тогда слушайте еще одну песню. Она про русских. Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей», — написал Рогозин в описании к клипу.

Он отметил, что музыку написал казахский музыкант Ильяс Аутов, а спели ее «ребята с Байконура». В песне перечислены важнейшие достижения России: разгром армии Наполеона, создание СССР, взятие Берлина, полет Юрия Гагарина.

«Русские — для вас вновь угроза, русские — цели для санкций. И гремят агитаторов грозы, пропаганды зловещие танцы. На Земле для вас мы изгои, мы медведь, засевший в берлоге. Мы — не Запад, мы — внуки героев. У Европы стоим на пороге. Вновь у нацистской Европы стоим на пороге», — говорится в тексте.

Ранее «Эксперт» писал, что в память о погибших в Великой Отечественной войне, в честь великих достижений СССР в космосе и в поддержку Вооруженных сил РФ Роскосмос сменил логотип на красную звезду. По словам главы госкорпорации, прежняя символика «уже не работает и не соответствует тому духу, который сегодня должен отвечать вызовам, брошенным нашей стране».