Синоптик сообщил, когда в Москве потеплеет

В среду, 11 мая, воздушные массы с запада принесут в Москву тепло, днем прогнозируется до плюс 20 градусов. До конца недели температура будет держаться на уровне 16-21 градусов, однако не исключены небольшие дожди. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«После резкого похолодания в понедельник, во вторник будет уже комфортнее: прохладно, но переменная облачность, солнце, температура 11-13 градусов, кратковременные дожди совсем местами. В среду придут воздушные массы с запада, погода будет без осадков, а температура повысится уже до 18-20 градусов», — рассказал Вильфанд.

По его словам, «настоящая майская погода» продержится в столице до конца недели. Однако атмосферное давление будет пониженным, поэтому не исключены облачность и небольшие дожди.

Ранее «Эксперт» писал, что апрель в Москве и Подмосковье оправдывает долгосрочные прогнозы, обещавшие недостаток тепла и обилие осадков. В центре погоды отметили, что в XXI веке средняя дата последнего заморозка в Москве приходится на 25 апреля, а самые поздние заморозки наблюдались 15 мая 2004 года.

