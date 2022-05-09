Товарооборот России и Китая вырос на четверть

Товарооборот России и Китая в январе — апреле вырос в годовом исчислении на 25,9%, до $51,09 млрд. Экспорт из КНР в РФ увеличился на 11,3% и составил $20,24 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 37,8%, до $30,85 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Положительное сальдо России за четыре месяца оценивается в $10,61 млрд, что в 2,77 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Только за апрель объем торговли между двумя странами составил $12,69 млрд, что на 8,7% больше, чем в марте.

Около 70% стоимости ввозимых из РФ в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди других ключевых статей импорта — медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. Значительную долю китайского экспорта в РФ составляют смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Ранее «Эксперт» писал, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 33,6%, достигнув рекордного объема в $130,428 млрд. Предыдущий рекорд по товарообороту между странами был зафиксирован в 2019 году, когда показатель составил почти $111 млрд. По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем из-за пандемии сократился на 2,9% и составил $107,76 млрд.

