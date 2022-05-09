В Италии подсчитали траты на содержание замороженного имущества россиян

Содержание в Италии замороженного имущества, принадлежащего, как утверждается, россиянам, внесенным в санкционные списки ЕС, обойдется до конца года в €13,7 млн. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные газеты La Repubblica, расходы планируется компенсировать с владельцев после снятия санкций, а также путем продажи этого имущества.

По подсчетам итальянской газеты, общая сумма замороженного в стране имущества — вилл и яхт — достигает €2 млрд. Требуется оплачивать обслуживание яхт в портах, фрахтовку, а также обеспечивать их безопасность. По данным издания, в Италии готовят поправки к правительственному декрету о сокращении расходов в части, касающейся обязательств по обеспечению сохранности имущества. В частности, изменяется формулировка с осуществлять «все необходимые действия» на «только необходимые и минимальные для избежания ущерба». Специальная норма также предусматривает возможность продажи имущества госуправлением по распоряжению имуществом.

В случае снятия санкций владельцам будет предоставлено 180 дней, чтобы забрать свое имущество, при этом государство вправе потребовать компенсацию расходов. По истечении этого срока объекты могут быть либо проданы целиком, либо только отдельные предметы из них, например, находящиеся на яхтах и виллах произведения искусства. Если яхты продать не удастся, их могут перевести во флот итальянских служб.

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