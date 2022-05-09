В России запустили аналог Google Play

АНО «Цифровые платформы» сообщила об открытии альтернативного магазина приложений на Android NashStore. 9 мая он стал доступен для регистрации разработчиков — приглашение уже получили более 3 тыс. владельцев приложений. Для пользователей российский аналог Google Play откроется 16 мая, его можно будет скачать в формате APK, сообщили в организации.

«В NashStore заявлены приложения от разработчиков со всех регионов России. Заявки на регистрацию подали игровые студии из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, банки из Казахстана и Беларуси и многие другие», — говорится в сообщении пресс-службы.

В число приглашенных разработчиков вошли более 3 тыс. владельцев приложений, среди которых банк ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ЦБ, Банки.ру, ДИТ Москвы, EАПТЕКА, Мамба, ЯRus, TrueConf, Суточно.ру, издательство игр «Кефир». С момента анонса магазина приложений на сайте NashStore предварительно зарегистрировались более 250 тыс. человек.

Ранее «Эксперт» писал, что российские IT-компании, несмотря на пугающие новости об оттоке специалистов, не просто включились в импортозамещение, а уже готовы предложить новые продукты рынку, поменять стратегию развития, а также предоставить работу тем, кто лишился ее из-за ухода западных игроков. Перемены, происходящие в российской IT-сфере буквально на глазах, выглядят столь масштабными, что уже через полгода мы можем оказаться в совсем другом интернете, контуры которого просматриваются уже сейчас во всем — от программного обеспечения до поисковиков.

