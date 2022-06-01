Акции дня: трейдеры не оценили решение по дивидендам «Мечела»

Акции угольной компании «Мечел» рухнули по итогам сессии на Мосбирже в среду, 1 июня. За торги котировки привилегированных бумаг опустились на -24,02% до 161,60 рублей за акцию.

Падение акций произошло после решения совета директоров компании не платить дивиденды по итогам 2021 года. Трейдеры ожидали выплат по привилегированным акциям около 22 рублей на бумагу.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,80% до 2374,6 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,16% до 1222,18 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 18:54 мск составила 117,28 долларов за баррель (+1,45%). Российская валюта укреплялась – 61,18 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Сейчас к торгам допущены все акции.