Архангельский ЦБК стал инициатором проведения новой научной экологической конференции

Состоялось первая научно-практическая конференция «Экологические аспекты современных технологий в химико-лесном комплексе».

Архангельский ЦБК выступил инициатором и одним из организаторов первой научно-практической конференции «Экологические аспекты современных технологий в химико-лесном комплексе». В рамках мероприятия обсуждалась экологическая повестка дня для целлюлозно-бумажного комплекса, переход на ESG-стандарты и текущие проблемы отрасли.

Как отметил в своем приветственном слове на открытии мероприятия 31 мая 2022 года член Совета директоров АО «Архангельский ЦБК» Владимир Крупчак, результаты конференции позволят привлечь внимание общества к вопросам охраны окружающей среды, найдут свое отражение в области управления и регулирования природопользованием.

Ни пандемии, ни экономические и политические кризисы не понижают важности экологии во всем мире. И, уверены организаторы новой конференции, высокий запрос общества на благоприятную окружающую среду для отрасли является драйвером перехода на наилучшие доступные технологии, рациональное использование природных ресурсов.

К началу 2022 года многие российские компании заявили о своей приверженности принципам устойчивого развития, тем самым гарантируя ответственный подход к ведению бизнеса. В последние два года мощным катализатором развития экологического направления стала ESG–повестка, присущая компаниям с высокой экологической и социальной культурой и приверженным целям устойчивого развития.

В текущем году стал обсуждаться перенос сроков реализации различных экологических инициатив, также обоснованно облегчаются некоторые разрешительные аспекты деятельности. В то же время на Архангельском ЦБК полагают, что в конечном результате к отрасли будут предъявлены требования более высокие, чем докризисные.

Ввиду изменения подходов в экологическом регулировании АЦБК сталкивается с неопределенностями и сложностями. За разъяснениями предприятие вынуждено обращаться в адрес регулятора. Но, по мнению руководства АЦБК, такая работа будет более эффективной при системном, совместном подходе всех заинтересованных сторон, а не каждого предприятия в отдельности.

«На данной конференции мы намерены выработать основы взаимодействия для создания максимально комфортного перехода на наилучшие доступные технологии, – отметил в своем докладе на пленарном заседании генеральный директор Архангельского АЦБК Дмитрий Зылев. – Наряду с форс-мажорными обстоятельствами основная часть рисков находится в области постоянно меняющегося законодательства и правоприменительной практики. Лидером таких изменений, по нашему мнению, является экология. Новые вызовы будет легче принимать сообща при наличии климатической концепции и комплексной оценки отраслевых рисков».

По словам генерального директора АЦБК, если сложности в природоохранной деятельности возникают у одной компании, то через некоторое время с такими же проблемами сталкиваются и другие предприятия. Это могут быть технологические, финансовые, экспертные, юридические и другие аспекты деятельности в сферы охраны окружающей среды.

Кроме этого в отрасли наметилась тенденция к созданию унифицированных систем оценок природоохранной деятельности. Вместе с тем Архангельский ЦБК считает целесообразным сохранение индивидуальных подходов там, где это обосновано, например, региональными, климатическими и инфраструктурными особенностями расположения предприятий. При формировании экологических рейтингов необходимо также учитывать технологические и производственные особенности производства.

В целлюлозно-бумажной промышленности есть много примеров внедрения и эффективного использования природосберегающих технологий. Однако экологический аспект деятельности всей отрасли традиционно и зачастую необъективно воспринимается в обществе негативно. Как полагают в АЦБК, новая конференция, которую планируется проводить в дальнейшем дважды в год, станет начальной точкой активной совместной работы всех сторон, заинтересованных в позитивных изменениях и развитии природоохранного законодательства.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.