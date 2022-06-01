Артемовское направление стало проблемным для ВСУ из-за «ЧВК Вагнера»

Украинское военное командование учло опыт Попасной, поэтому старается максимально укрепить подразделения, находящиеся в Артемовске. На этом участке фронта у объединенных русских сил передовыми отрядами выступают штурмовики «ЧВК Вагнера», зарекомендовавшие себя в городских боях.

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, подразделения ВСУ в районе Артемовска и в самом городе намерены сделать все возможное, чтобы задержать наступление. Для этого здесь сосредотачивается живая сила и техника.

«Украинские войска имеют возможность прикрывать отсюда Славянско-Краматорскую агломерацию с юга, поэтому они намереваются сопротивляться здесь максимально продолжительное время. С другой стороны – в районе нет таких эшелонированных укреплений, как возле Авдеевки, Марьинки. Но здесь сосредоточены достаточно большие силы, много техники, за счет чего они могут вести долгие оборонительные бои. Все зависит от того, какие наши войска бросят на это направление. Может будет поставлена задача сначала взять Соледар, чтобы обойти Артемовск с севера», – предположил он.

Удерживать позиции в городе ВСУ намерены с применением дальнобойной артиллерии, о чем говорил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Также есть подтвержденная информация, что в Артемовск прибыли польские Т-72М1, поставленные Варшавой Киеву. Сюда перебрасываются подразделения из Северодонецка, освобождение которого ожидается в ближайшие дни.