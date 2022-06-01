АЦБК проиндексирует зарплаты сотрудников на 5%

Совет директоров принял решение о повышении зарплат всех работников Архангельского ЦБК.

С 1 июня 2022 года во всех структурных подразделениях комбината Архангельского ЦБК будут повышены действующие тарифные ставки и оклады. Соответствующее решение принял Совет директоров АО «Архангельский ЦБК», индексация выплат коснется всех рабочих, специалистов, служащих и руководителей комбината.

Как говорится в сообщении АЦБК со ссылкой на заявление Совета директоров компании, «мы постоянно следим за изменением цен и уровнем инфляции. - Сильная устойчивая компания, ее главный актив – трудовой коллектив - залог нашего успешного будущего. Чтобы сохранить и повысить устойчивость на фоне всех ограничений, сейчас особенно важно уделять внимание вопросам операционной эффективности и поддержке персонала».

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы.