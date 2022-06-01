Братья по санкциям: Россия форсирует сотрудничество с Ираном

В рамках поворота российской экономики на Восток возможному сотрудничеству России с Ираном в последнее время уделяется несколько меньше внимания, чем взаимодействию с такими странами, как Китай или Индия. Однако перспективы российско-иранских торговых отношений в настоящее время просматриваются весьма серьезные.

Так, иранский министр промышленности, рудников и торговли Реза Фатеми на днях в эфире международного англоязычного телеканала Press TV, финансируемого иранским правительством, заявил, что Исламская республика планирует по бартерной схеме импортировать сырье для своей металлургической промышленности из России.

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Российскую сталь, цинк, свинец, алюминий и глинозем предполагается обменивать на газовые турбины для электростанций, запчасти для автомобилей и некоторое другое оборудование. Более того, несколько контрактов на поставку и даже ремонт турбин, по словам высокопоставленного иранского чиновника, уже подписано. Конкретные компании названы не были, что, впрочем, в условиях де-факто ведущейся против наших стран Западом экономической войны не вызывает удивления.

Удивление и даже недоумение у части экспертного сообщества вызывает сам факт заключения сделок, в рамках которых РФ поставляет ресурсы в обмен на технологии, именно с Ираном. В картине мира, к которой многие привыкли, все должно быть наоборот: это Москва должна предоставлять на взаимовыгодных условиях высокотехнологичные продукты Тегерану. Однако новая санкционная реальность способна преподносить и не такие сюрпризы.

Между тем, богатый опыт жизни и работы под санкциями, имеющийся у Ирана, для России сегодня совсем не будет лишним. Нам, безусловно, есть чему поучиться в этом плане у иранских партнеров. Например, тому, как иранцам удалось развить свое машиностроение под многолетним санкционным прессом. Тем более, информация о возможной технологической кооперации иранцев с отечественным АО «Силовые машины» при производстве газовых турбин большой мощности начала циркулировать еще в 2018 году.

Что касается запчастей для автомобилей, то многолетнее сотрудничество иранских бизнесменов с «Пежо», на основе которого был создан собственный автогигант Iran Khodro, ставший крупнейшим производителем автомобилей на всем Ближнем и Среднем Востоке, также является достойным внимания кейсом.

Стоит отметить, что в конце мая вице-премьер Александр Новак посетил Иран с официальным визитом, приняв участие в работе Ирано-Российского торгового форума и заседании межправительственной комиссии России и Ирана. По итогам данных мероприятий были достигнуты договоренности, касающиеся развития торгово-экономических отношений между странами в энергетике и банковском секторе.

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«В условиях возрастающего санкционного давления Россия стремится расширить рынки сбыта продукции на Восток и найти замену импорту товаров из санкционного списка. Иран, который уже более 40 лет находится под санкциями, одним из первых предложил заместить потери России от импорта поставками собственной продукции. Эта страна нуждается в поставках сырья для своей цветной металлургии, испытывает потребность в реагентах и в технологиях для выплавки стали. Также одним из основных товаров российского экспорта стала сельскохозяйственная продукция на фоне засухи, что будет способствовать развитию сотрудничества в среднесрочной перспективе», — рассказала «Эксперту» Юлия Белогорцева, партнер практики инвестиционного консалтинга и оценки группы «Деловой профиль».

При этом она отметила, что Иран стремится увеличить товарооборот с Россией в 10 раз до 40 млрд долларов уже в текущем году. «В первом квартале 2022 года уже наблюдается увеличение торгового оборота на 10% по сравнению с прошлым годом, так что ожидания Ирана в части упрочения импортно-экспортных отношений с Россией небеспочвенны. Следует ожидать увеличения оборота до 10-15 млрд долларов по итогам 2022 года», — отметила эксперт.

«Учитывая, что иранские банки отключены от SWIFT так же, как и ряд российских, для обслуживания межстрановой торговли рассматривается возможность объединения иранской платежной системы Shetab с российской системой «Мир», что позволит осуществлять расчеты в национальных валютах. Однако высокие темпы инфляции в Иране, которые в текущем году могут превысить 40%, не позволяют использовать его нацвалюту в качестве надежного платежного средства. Таким образом, бартерные расчеты с Ираном пока более предпочтительны», — констатировала Юлия Белогорцева.

«Достижение договоренностей о поставках в Иран стали в обмен на поставку и ремонт газовых турбин для российских электростанций позволит в некоторой степени заместить уход из России американской General Electric и немецкой Siemens. Иран также рассматривает возможность поставок автомобилей Iran Khodro и запчастей, но пока самым острым в поставках высокотехнологичной продукции из Ирана остается вопрос ее качества», — заключила эксперт.