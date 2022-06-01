Чубайс и его окружение подозреваются в коррупции

Российские правоохранительные органы подозревают экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружение в коррупции.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах, в настоящее время силовики допрашивают свидетелей по этому делу.

«Различные подразделения силовых структур РФ в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, сообщается, что российские силовики планируют проверить информацию о скрытых в банках Старого Света счетах Чубайса. При этом в интересах следствия пока не уточняется, о каких именно предполагаемых коррупционных преступлениях идёт речь. Также пока нет официальных комментариев российских силовых структур и официальных представителей Чубайса.

Как ранее писал «Эксперт», 23 марта текущего года стало стало известно, что спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс ушёл со своего поста и покинул страну.

Напомним, в начале 1990-х годов Чубайс возглавлял Госкомимущество и курировал процесс приватизации в России. В 1994-ом году он был назначен первым зампредом правительства, с 1998 по 2008 годы стал главой энергокомпании РАО «ЕЭС».

В 2008 году Чубайс возглавил «Российскую корпорацию нанотехнологий», а после преобразования в акционерное общество в 2011 году занял пост председателя правления АО «Роснано».

После увольнения из «Роснано» в 2020 году Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. На этой должности он курировал, в частности, реализацию Парижского соглашения об ограничении выбросов углекислого газа и «зеленую» тематику развития экономики