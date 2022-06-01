Дети и родители стали больше слушать детский аудиоконтент

А недельная аудитория владельцев Плюса, слушающих детское, выросла почти в два с половиной раза. Сейчас детский контент на Яндекс Музыке доступен более чем двенадцати миллионам подписчиков Плюса.

Яндекс Музыка также рассказала, какие детские аудиоистории слушают больше всего. Фаворитами юных слушателей и их родителей стали: подкасты Детского радио «ХРУМ или Сказочный детектив» и «Веснушка и Кипятоша» и аудиоприключения «Трех котов».

В топ-20 также попали аудиоистории по мотивам мультфильмов с любимыми детскими героями, которые специально для Яндекс Музыки озвучили знаменитые актеры дубляжа: «Холодное сердце», «Байки Синего трактора», сказки и страшилки от «Маши и Медведя», «Щенячий патруль». А также аудиокниги («Умная собачка Соня» Андрея Усачева и «Золотой ключик или приключения Буратино» Алексея Толстого), познавательные подкасты («Зубочистки» со Смешариками, «Папа и Герман») и аудиошоу: «Утро с Малышариками» и «Подушки-шоу», в котором голосовой помощник Алиса помогает подготовить детей ко сну в компании со Смешариками и Фиксиками.

Один из самых популярных способов прослушивания детского контента — через умные колонки с голосовым помощником Алисой. За последние девять месяцев недельная аудитория пользователей колонок, которые слушают детские аудиоистории, выросла в четыре раза. Самостоятельно дети чаще всего просили Алису включить подкаст «ХРУМ или Сказочный детектив», аудиоприключения «Трех котов» и аудиокнигу Андрея Усачева про «Умную собачку Соню».

Специально к празднику детский раздел Яндекс Музыки эксклюзивно пополнился новым подкастом «Правила безопасности Робокара Поли» по мотивам популярного южнокорейского мультсериала. Он поможет взрослым в увлекательной форме познакомить детей с правилами безопасности дома и на улице. В разделе также появились сказки по мотивам произведений студии Союзмультфильм («Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Енотки», «Тайны Медовой долины»), новый подкаст «Зубочистки на каникулах!» со Смешариками и Александром Пушным и развивающие курсы и подкасты «Гусьгусь» от проекта Arzamas.