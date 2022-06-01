Duty free для рейсов внутри

Владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов, что предоставит возможность им покупать товары по привлекательным ценам, а самим аэропортам — дополнительно заработать на фоне снижающегося трафика.

Об этом заявил РБК совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.

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Беспошлинный доход пошел в расход

Известно, что на комиссию от магазинов duty free приходится значительная доля доходов от международных перевозок. Впрочем, размер этих доходов конкретизировать в аэропортах не спешат, ограничиваясь общими формулировками.

«Комиссия позволяла нам покрывать наши расходы. Но теперь большинство таких рейсов прекращено», — посетовал Виталий Ванцев. А текущие доходы аэропорта «не покрывают всех затрат, в том числе и на проценты по кредитам».

Ввести режим беспошлинной торговли для пассажиров, летающих по России, предлагается до конца 2023 года. По словам Виталия Ванцева, предложение рассматривают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Ранее с аналогичной инициативой выступили представители «Деловой России». В целом идея возражений не вызвала, и сейчас вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы (ФТС).

Во многих странах магазины беспошлинной торговли работают как в зоне международных рейсов (duty free), так и в зоне внутренних рейсов (duty paid), напомнил Виталий Ванцев. «Пассажиры уже заплатили за билеты, принеся налоги бюджету. Чем больше они потратят в аэропорту, тем лучше в конечном счете будет для государства», — считает бизнесмен.

Рейсы в ЕАЭС приравняют к международным

Из-за специальной военной операции на Украине западные страны ввели против России жесткие санкции. США, Канада, Евросоюз и ряд других государств закрыли небо для наших самолетов. Россия ответила зеркально. Уменьшение количества авиарейсов резко сократило пассажиропоток в аэропортах, подтвердил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Падение выручки от продаж резко уменьшило доходы аэропортовых торговых точек, в том числе и магазинов беспошлинной торговли, доступ в которые был открыт только пассажирам международных рейсов, отметил эксперт. В этой связи инициализируемая руководством воздушных гаваней мера целесообразна. Более того, ранее правительство уже предложило открыть duty free для вылетающих из России в страны ЕАЭС.

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Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Согласно ему, в торговых залах магазинов беспошлинной торговли можно будет продавать товары физлицам, выезжающим из России в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

В duty free пассажиры теоретически получают возможность приобретать товары ниже рынка, поскольку цены там не включают акцизы, пошлины и налоги на предполагаемый к вывозу товар и привязаны к курсу ЦБ РФ на евро. В связи с укреплением рубля фиксируется их резкое понижение, а интерес к российским магазинам duty free, наоборот, продемонстрировал рост, подчеркнул Виталий Корнейчук.

Оператор магазинов беспошлинной торговли в «Шереметьево» по этой причине в конце мая анонсировал услугу предварительного заказа. Выбрать товар и сформировать заказ можно заранее на сайте международного аэропорта, а забрать непосредственно перед вылетом вылетом. Скидка на заказ при оформлении его онлайн составляет 5%.

Однако, полагает Валерий Корнейчук, реализация указанных предложений имеет юридические сложности — требуется внесение изменений в федеральное законодательство, поскольку согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, такая торговля разрешена, однако российские правовые нормы исключают возможность продажи товаров duty free внутрисоюзным пассажирам, вылетающим из России.

Цены в duty free зачастую не ниже, чем в обычных магазинах

Авиационная отрасль — одна из самых пострадавших от международных санкций, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» руководитель Центра правопорядка в городе Москва и Московской области, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский. Аэропорты, по его словам, в самом деле терпят колоссальные убытки в связи с невозможностью выполнения огромного количества рейсов. В Шереметьево, например, закрыт ряд терминалов. Естественно, у воздушных гаваней имеется желание увеличить выручку любой ценой.

Открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов возможности пока нет, заметил эксперт. Режим работы любого duty-free магазина подразумевает применение нулевой ставки НДС. Это возможно только в так называемой «затаможенной» зоне аэропорта. И на сегодняшний день у ФТС нет правовых оснований согласиться с таким режимом при продаже товаров в терминалах, обслуживающих внутренние рейсы.

Потенциальным выходом можно было бы считать использование одного терминала (или одной зоны вылета) как для внутренних, так и для международных рейсов, полагает Александр Хаминский. Физически это возможно. Однако такое решение может повлечь нарушение прав пассажиров, совершающих полеты по России и не имеющих заграничных паспортов.

«Открыть такой магазин по старым правилам могло любое юрлицо, однако процедура была муторной, и владельцами точек duty free были либо сами аэропорты, либо компании, аффилированные с ними. Как будет теперь и будет ли — неизвестно. Однако самый главный вопрос, что будет в этих магазинах продаваться, и сможет ли объём внутреннего потока обеспечить необходимый оборот выручки для того, чтобы сколько-нибудь оправдать введённую меру», — указал Александр Хаминский.

Непонятно и ценообразование во «внутренних» duty free. Кроме того, по мнению эксперта, ценник в «беспошлинных магазинах» РФ на практике как минимум не ниже, чем в обычных. Также необходимо отметить, что основной товарной номенклатурой в «дьютиках» по традиции является алкоголь. В связи с этим возникает вопрос, как это может отразится на безопасности внутренних рейсов. Однако Александр Хаминский уверен, что государство посредством тщательных консультаций с бизнесом сможет найти правильное решение в данной ситуации.