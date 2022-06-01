ДВФУ предоставит бюджетные места детям военнослужащих — участников СВО

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета, вуз предоставит детям военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции, 308 бюджетных мест, что составляет 10% от их общего количества.

По сообщению ТАСС, в этом году такие абитуриенты будут приниматься на обучение по итогам внутреннего тестирования в вузе, а в некоторых случаях и без вступительных экзаменов.

«Дети, чьи родители погибли или получили увечья в ходе специальной военной операции, поступают без вступительных экзаменов на отдельные выделенные места. Это специальная квота. Дети, чьи родители принимают участие в спецоперации, имеют право поступать по внутренним вступительным испытаниям, вне зависимости от того, сдают они ЕГЭ или нет», — заявил исполняющий обязанности ректора ДВФУ Борис Коробец.

Вуз готов рассматривать документы от абитуриентов на поступление очно и в дистанционном формате.

За последний учебный год количество бюджетных мест в ДВФУ выросло до одной тысячи. Общий прием на бюджет составил 5 243 места.