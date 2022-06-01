En+ Group вложила в охрану окружающей среды почти 155 млн долларов в 2021 году

En+ Group отчиталась об устойчивом развитии за прошлый год. За отчетный период в охрану окружающей среды компания инвестировала 154,7 млн долларов. Еще более 55 млн долларов было выделено на социальные инвестиции и благотворительные проекты.

Устойчивое развитие или ESG формируется из трех ключевых направлений: ответственное отношение к окружающей среде (E — environment), высокая социальная ответственность (S — social), высокое качество корпоративного управления (G — governance). Принципы были сформулированы еще в 2004 году и с тех пор прочно вошли в стратегию развития крупнейших мировых компаний.

В сфере устойчивого развития En+ Group занимает ведущие позиции среди российских предприятий, в том числе, благодаря промышленнику Олегу Дерипаске. Именно он всегда акцентировал внимание на необходимость модернизации предприятий, развития бизнеса и повышения уровня жизни в регионах России, а одной из его известных цитат стало высказывание: «Дух предпринимательства – инновации, трансформация и динамизм – важен для любого бизнеса. Чтобы добиться успеха в бизнесе, надо все время искать новые пути и возможности для развития».

В подтверждение его слов в конце 2021 года En+ Group вошла в пятерку лидеров рейтинга ESG-прозрачности аналитического агентства «Эксперт РА». En+ получила высший балл по всем четырем критериям: экологическому, социальному, корпоративному и совокупному. Группа поставила перед собой цель к 2050 году достичь углеродной нейтральности, а уже к 2030 году сократить минимум на 35% выбросы парниковых газов. В сентябре компания опубликовала детальный план по достижению этих целей.

Согласно отчету за 2021 год, En+ Group уже достигла заметных результатов в этом направлении. Например, группа завершила строительство завода по производству низкоуглеродного алюминия в Тайшете. Общие инвестиции в строительство составили около 400 млн долларов. Также с помощью технологии инертного анода компания произвела алюминий с углеродным следом на 85% ниже среднего показателя по отрасли.

Выбросы в атмосферу (за исключением парниковых газов и углекислого газа) по сравнению с 2019 годом удалось снизить на 6%, выбросы SOx - на 12,3%, а выбросы летучих органических веществ – на 20%.

«Все эти достижения свидетельствуют о нашем стремлении стать лучшими в области защиты окружающей среды», - отметил председатель Совета директоров En+ Group Кристофер Бэнкрофт Бернэм.

Бернэм добавил, что «в любой сложной ситуации и вне зависимости от внешних обстоятельств наш приоритет – помощь и поддержка наших сотрудников, их семей и населения регионов, в которых мы живем и работаем».

Так, например, жилищная программа группы помогла приобрести квартиры 80 работникам, а стремление к цели обеспечивать на предприятиях зарплату на уровне как минимум на 15% выше средней по региону обеспечило поэтапное повышение доходов абсолютно всех предприятий холдинга.

Компания также продолжила все свои образовательные программы. Среди них «Академия IT», «Энергия в каждой капле» и федеральная стипендиальная программа. Последняя стартовала в прошлом году. Тогда в ней могли принять участие студенты таких специальностей, как энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия. При ее запуске в компании отмечали, что для студентов участие в ней – это возможность не только получить дополнительное финансирование на учебу и научные исследования, но и сразу попасть в мир большой промышленности и энергетики. Это действительно так: студентов приглашают пройти производственную практику на предприятиях En+, а затем – предоставляют возможность трудоустройства. В начале 2022 года стипендиальная программа была расширена: теперь на стипендию могут претендовать студенты медики и педагоги, обучающиеся в 15 медицинских учебных заведениях и девяти – педагогических.