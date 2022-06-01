Инфляция в еврозоне превысила 8 процентов

На фоне победных реляций из Брюсселя о введении частичного эмбарго на российскую нефть как-то затерялась не менее важная новость, которая касается каждого европейца независимо от того, в какой стране он живет. В мае инфляция в еврозоне взлетела до рекордных 8,1%. От Кристин Лагард, возглавляющей главный банк Старого Света – ЕЦБ, сейчас все энергичнее требуют ускорить переход к более жесткой монетарной политике.

Рывок роста цен в еврозоне с 7,4% в апреле оказался значительно выше прогнозов европейских экономистов, предсказывавших инфляцию в мае согласно опросу агентства Reuters на уровне 7,7%. Рост базовой инфляции, в которую не входят очень волатильные цены на энергоносители и электроэнергию и за которой пристально следят в ЕЦБ, тоже превысил прогнозы: 3,8% и 3,5% соответственно.

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Стремительный рост базовой инфляции свидетельствует о том, что рост цен набирает обороты по большинству категорий товаров и услуг. Невеселая статистика может повлиять на руководство главного европейского банка, которое соберется в Амстердаме на следующей неделе, и заставить его начать более агрессивно, чем планировалось, повышать учетную ставку. По крайней мере, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн намекнул на этой неделе, что банк может повысить ставку в июле на 0,25% и на столько же в сентябре. Однако не исключено, что «ястребы» в европейском центробанке попытаются продавить повышение на 0,5% на июльском заседании ЕЦБ, которое должно пройти 21 июля.

«Статистика очень серьезная,- приводит Financial Times слова экономиста Pantheon Macroeconomics Клауса Вистесена.- Вероятность повышения учетной ставки в июле на 50 базисных пунктов выглядит очень реально...».

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Данные по инфляции спровоцировали падение на рынке евробондов. Ставка по итальянским 10-летним гособлигациям, например, во вторник поднялась на 0,11% до 3,11%, а разница между итальянскими и немецкими гособлигациями выросла почти до 2%, наибольшей за два последних года.

Центробанки других стран действуют быстрее и энергичнее ЕЦБ. В США, где инфляция в апреле показала 8,3%, ФРС поднимал учетную ставку в этом году уже дважды. Еще активнее ведет себя Bank of England (ВоЕ), поднимавший за пять месяцев 2022 года ставку уже целых четыре раза! Кстати, экономисты ВоЕ прогнозируют инфляцию в Великобритании по итогам года на уровне 10%.

Руководство ЕЦБ уже смирилось с тем, что инфляция, в четыре раза превышающая целевую, вынуждает их поднимать учетную ставку, которая уже 8 лет находится на уровне -0,5%. Однако существуют разногласия по темпам увеличения ставки. Некоторые банкиры опасаются, что слишком резкий рост ставки отправит еврозону в рецессию.

Если базовая инфляция в июне тоже превысит прогнозы, то, по мнению все большего числа экономистов, руководство ЕЦБ будет вынуждено поднять в июле учетную ставку на 0,5%.

Цены на электроэнергию в еврозоне в этом году уже выросли на 39,2%, а цены на продукты питания, табачные изделия и алкоголь растут, по данным Eurostat, со скоростью 7,5% в пересчете на год.

Резкий рост стоимости жизни вынудил правительства многих европейских стран объявить меры по смягчению последствий роста цен как для домохозяйств, так и для бизнеса. Власти повсеместно на континенте обещают субсидии на бензин и электроэнергию.

Больше всего инфляция выросла в Эстонии – до 20,1%, самая низкая – 5,6% на Мальте. Между тем, во Франции в последний весенний день понизили прогноз по росту экономики в первом квартале с 0 до -0,2%. В качестве причин называется, например, снижение потребительских расходов населения частично из-за роста цен. Кстати, Франция заменила Италию в списке самых слабых экономик еврозоны после того, как Рим тоже пересмотрел прогноз по квартальному ВВП с негативного до 0,1%.