Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил о рисках вовлечения третьих стран в конфликт на Украине. По его словам, именно этого требует киевский режим от своих западных покровителей, передаёт РИА Новости.

«Причём требует безапелляционно, по-хозяйски, – подчеркнул Лавров. – Во-первых, это переходит все рамки приличия и дипломатического общения, а во-вторых, это является прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия».

При этом министр иностранных дел России отметил, что эти риски прекрасно понимают вменяемые европейские политики.

«Не все, прямо скажу, в ЕС, особенно в его северной части, но есть политики, которые готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции. Но серьёзные страны в Евросоюзе, конечно, прекрасно понимают неприемлемость таких сценариев, и вроде бы признаки разумных оценок мы недавно услышали даже из Вашингтона», – резюмировал Лавров.

