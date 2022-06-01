Льготную ипотеку распространили на строительство частных домов

Правительство РФ запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами – без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

«Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей», — пояснили в пресс-службе кабмина.

В рамках пилотной программы в текущем году правительство рассчитывает выдать около 8 тыс. таких кредитов.

Ранее «Эксперт» писал, что в России зафиксирован бум индивидуального жилищного строительства. По итогам января — апреля 2022 года доля жилья, самостоятельно построенного населением (сегмент индивидуального жилищного строительства, ИЖС), достигла исторического рекорда в 63%. Только в апреле россияне построили 65,3% всего жилья в стране, при этом еще в 2020 году показатель не дотягивал до 50%.