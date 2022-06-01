«Марриотт» и «Хилтон» могут уйти с российского рынка

Известные гостиничные сети Marriott и Hilton, возможно, покинут российский рынок в ближайшее время. Такое развитие событий не исключил глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Отельер отметил, что причиной такого решения, если оно будет принято, станет не только геополитическая ситуация, но и общее падение объема бронирований. Как пишут «Известия» со ссылкой на слова Бухарова, поток иностранных туристов, которые ранее охотно бронировали номера стоимостью 60-100 тысяч рублей за сутки, значительно снизился ещё в марте.

Есть основания предполагать, что непосредственные владельцы зданий, в которых расположены отели упомянутых гостиничных сетей, продолжат работать под существующими брендами без согласия правообладателей. При этом инвесторы могут обратиться в суд, но с учётом того, что решение об уходе с российского рынка не является обоснованным, им придется свою позицию разъяснять, подчеркивает эксперт.

«В сложившихся условиях компании могут использовать альтернативный путь: к примеру, сократить стоимость номера, при этом пожертвовав уровнем сервиса. При таком подходе отели смогут рассчитывать на приток гостей. Ситуация достаточно сложная, с учетом того, что у всего бизнеса сузился горизонт планирования» — добавил Игорь Бухаров.

О приостановке операционного управления отелями на территории России с середины мая ранее уже сообщала ранее ещё одна крупнейшая международная гостиничная сеть — Hyatt.