МГАСО выступит под управлением Димитриса Ботиниса в Концертном зале им. П. И. Чайковского

6 июня 2022 года Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) выступит в в Концертном зале им. П. И. Чайковского под управлением дирижера Димитриса Ботиниса.

В первом отделении прозвучит Концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор Й.Брамса. Он был сочинен в 1887 году для скрипача Йозефа Иоахима и виолончелиста Роберта Хаусмана.

Продолжит программу Симфония № 2 С.Рахманинова. Премьера симфонии состоялась в Мариинском театре 8 февраля 1908 года под управлением автора.

Солисты концерта — Александр Князев (виолончель) и Вадим Репин (скрипка).

Билеты на концерт 06 июня 2022 года доступны по ссылке: http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/168

Начало в 19:00.