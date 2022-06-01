Минприроды и Роснедра заметно увеличили свои доходы

Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) в прошлом году существенно нарастили свои доходы. Так, объем доходов Минприроды составил 656,3 млн рублей, что почти втрое больше прогнозного значения и в 1,6 раза уровня 2020 года, а в Роснедрах показатель составил 69,6 млрд рублей, что в полтора раза выше прогноза и результата предыдущего года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты об исполнении бюджета в сфере экологии и недропользования.

«В общем объеме доходов Минприроды наибольший удельный вес составили доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет в размере 648 млн рублей или 98,7%. Увеличение доходов Роснедр сложилось за счет разовых платежей за пользование недрами по проведенным в конце 2020 года аукционам. Кроме того, почти 700 млн рублей получены за пользование недрами на континентальном шельфе, доходы по которым не планировались», — отметил аудитор Сергей Мамедов.

Проверка Счетной палаты также выявила в Минприроды 240 нарушений и недостатков на сумму 89,7 млрд рублей. В основном они были связаны с ведением бухгалтерской отчетности. В Роснедрах были выявлены нарушения в сфере закупок.

Ранее «Эксперт» писал, что Счетная палата нашла недостатки в программах развития МГУ и СПбГУ. Аудиторы отметили, что в двух ведущих вузах страны увеличилось количество студентов, повысился средний балл ЕГЭ абитуриентов, выросла общая численность аспирантов, однако оба университета не стали лидерами в сфере научных исследований и разработок, а их доходы от НИОКР значительно ниже, чем в других ведущих вузах страны.