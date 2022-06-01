Nasdaq: на пороге количественного ужесточения

Последний день мая стал достойным завершением месяца, каждая неделя которого была испытанием нервов инвесторов на прочность. Вчера торги начались подъемом индексов, выглядевшим естественным продолжением «медвежьего ралли» прошлой недели, которое увело их от минимумов года. Но закрыли они день в «красной зоне»: Nasdaq Composite потерял 0,41%, S&P 500 – 0,63%, а Dow Jones Industrial Average – 0,67%.

В мае индекс S&P 500 пересекал формальную границу «медвежьего рынка», теряя внутри дня более 20% от исторического максимума, а Nasdaq и не выходил с этой территории, опускаясь почти на 32%. Однако прошлая неделя у S&P 500 и Dow стала лучшей с 2020 года.

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Nasdaq вырос за те же 5 торговых дней еще сильнее, но уступил результату, показанному им на мартовском «медвежьем ралли». И все же его майский подскок вышел на 28-е место в списке максимальных недельных подъемов этого индекса за 30 лет. Стоит ли говорить, что подавляющее большинство недель, входящих в Топ-30 этого ренкинга, приходится на известные кризисы?

«Медвежьи рынки невероятно трудны для навигации, потому что они переменчивы по своей природе и склонны к резким скачкам вверх», — пояснял CNBC во вторник главный инвестиционный стратег Wolfe Research Крис Сеньек.

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Итогом стало то, что месяц был завершен основными фондовыми индексами разнонаправлено и вблизи отметок, на которых начинался. Dow прибавил 0,04%, а S&P 500 – 0,005%. Nasdaq потерял 2,05%.

Последнее неудивительно, учитывая тот факт, что именно акции роста и технологического сектора, входящие в этот индекс наиболее активно распродают с начала этого года, а зачастую – и с осени прошлого. Они считаются наиболее чувствительными к повышению ставок. Основной же причиной продаж и было сначала ожидание, а затем начало ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Именно поэтому Nasdaq сейчас находится на 25,5% ниже исторического максимума, а S&P 500 и Dow упали только на 14,2% и 10,7% соответственно.

Но процесс ужесточения не был равномерным. Сначала ФРС сокращала закупки активов на свой баланс, раздувшийся до $9 трлн. Затем в марте вовсе остановила их и в первый раз подняла ставку на 25 б.п. Потом в мае увеличила ее уже на 50 б.п. И вот сегодня начинается новая стадия – количественное ужесточение (quantitative tightening, QT).

Это процесс, обратный более известному QE, которым занималась ФРС как после мирового финансового кризиса 2008 года, так и во время пандемии, скупая активы на свой баланс. Фактически речь пойдет о прямой откачке ликвидности с рынка. С 1 июня Федрезерв после погашения части облигаций не будет возобновлять их объем в портфеле.

Поначалу это будет не слишком заметно – за месяц с баланса уйдут казначейские облигации на $30 млрд и ипотечные бумаги на $17,5 млрд. Ни на рынок облигаций, ни на рынок акций такое сильно не повлияет. В июне, например, только в рамках ежеквартальной ребалансировки портфелей суверенные фонды, пенсионные фонды и сбалансированные взаимные фонды купят акций более чем на $200 млрд.

Но к осени ежемесячный объем QT вырастет уже до $95 млрд, а влияние программы на рынок будет накапливаться. И вероятно, оно станет ощутимым гораздо ранее того момента, когда суммарный объем сокращения баланса достигнет красивой цифры $1 трлн. Между тем планы ФРС простираются гораздо дальше. И если этим летом фондовым рынком будет достигнут локальный максимум, то ему суждено продержаться очень долго.

В прошлый раз QT на суммы, которые были меньше в разы и к тому же нарастали медленнее, Федрезерв начал в октябре 2017 года и уже в течение 3-4 месяцев это очень заметно отразилось на котировках ценных бумаг и, в первую очередь, акций. В конце 2018 года случилось уже такое падение фондовых индексов, что QT пришлось останавливать. По ходу программы менялись не столько доходности облигаций, сколько ликвидность участников рынка. Именно с последствиями этих событий позднее, в сентябре 2019 года, связывали в США взлет ставок по репо овернайт.

Тогда ФРС пришлось активно вмешиваться в ситуацию, подкачивая ликвидность через репо. Сейчас его намерения обширнее – и последствия тоже могут оказаться масштабнее. «Влияние QT будет более очевидным в таких местах, как денежные рынки и в целом функционирование рынка, а не в уровнях доходностей и форме их кривых», — отметил во вторник Reuters глава отдела стратегии торговли ставками в Credit Suisse Джонатан Кон.

