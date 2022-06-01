Нефть удивила реакцией на новости из Европы

Декларации еврочиновников о согласовании “шестого пакета” санкций в отношении России с эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов морским путем, взбодрили рынок нефти, но не сильно. Возможно потому, что «шестой пакет» по процедурам Еврокомиссии в настоящее время не утвержден.

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Не похоже, чтобы сыграли и такие факторы, как информация о согласовании Великобританией и Евросоюзом запрет на страхование перевозящих российскую судов, как и слухи об «изучении» некоторыми членами ОПЕК идею приостановки участия России в сделке ОПЕК+.

Таким образом, лето цены на нефть начали небольшим ростом. Утром 1 июня августовские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,42%, до 116,09 доллара за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль выросла на 0,49%, до 115,23 доллара за баррель.

С оглядкой на бэквордацию

Во вторник рынок нефти большую часть дня тяготел к росту, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Цены инерционно поддерживались ожиданиями повышения спроса на топливо в США и КНР, а также заявлениями ЕС о согласовании антироссийских санкций, включающих реализацию к концу года запрета на ввоз российской нефти в Европу морским путем и введения ограничений на страхование перевозящих ее судов.

В результате июльский фьючерс на Brent, экспирировавшийся вчера, завершил торги у отметки 123 долл./барр., отмечает аналитик. А вот августовский фьючерс, напротив, потерял около 2% и отступил под отметку 116 долл./барр. — спаду импульса к росту способствовала ощутимая бэквордация (фьючерсы с поставкой в декабре — почти на 15 долл./барр. ниже июльских), отражающая ожидания перенаправления поставок из России в Азию и макроэкономические опасения, а также ухудшение настроений на фондовом рынке США и крепнущий доллар.

Сегодня утром фьючерс на Brent подрастает, пытаясь вернуться к уровням выше 116 долл./барр.И, как полагает Локтюхов, рынок нефти может не показать сильных ценовых движений: отраслевые факторы поддержки локально останутся на втором плане из-за ожиданий значимых новостей четверга (состоится заседание ОПЕК, выйдет недельный отчет Минэнерго США по запасам) и невнятных настроений на рынках. Но можно рассчитывать, что в ближайшие дни нефть, скорее, продолжит рост: ближайшей целью повышательного движения выступают пики года, находящиеся в районе 130 долл./барр.

Триггеров для снижения нефти нет

Начало недели для цен на нефть выдалось удачным, и скорее всего восходящий тренд будет продолжен как минимум до повторения рекордов этого года, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн. Открывшись на отметке в 119 долларов за баррель Brent, стоимость топлива доходила во вторник до 124,2 доллара на фоне информации о эмбарго на всю нефть из России, кроме трубопроводной. Утром в среду эйфория несколько ослабла, и котировки опустились до 120,5 доллара за баррель.

Основное событие этой недели уже произошло. Но рынок пока остается на текущих значениях, поскольку необходимо полностью переварить эту новость, говорит аналитик.

До конца недели нефть совершенно точно закрепится выше 120 долларов за баррель и будет искать опору для дальнейшего движения вверх к 130 долларам, уверен Финкельштейн. В перспективе, до этих уровней котировки Brent могут дойти в июне, а переписать максимумы в 135 долларов — в июле-августе. Триггеров для снижения цен сейчас нет — спрос только растет после ослабления ковидных ограничений в Шанхае.