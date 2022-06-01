Подборка мистических сериалов

Они сочетают в себе увлекательный сюжет, высокое качество съемки и отличную игру актеров.

Люцифер (2016 -…)

По сюжету заскучавший повелитель преисподней прибывает в Лос-Анджелес, чтобы открыть ночной клуб Lux. В своем первом отпуске Люцифер получает удовольствие от шумных вечеринок, спиртного, наркотиков и при этом оказывает местному детективу помощь в расследовании таинственных убийств. Сериал состоит из пяти сезонов. Посмотреть его можно на стриминговом сервисе Netflix.

Гримм (2011-2017)

Сериал отчасти основывается на сказках о знаменитых писателях братьях Гримм, в которых они выступают в роли охотников на сверхъестественных существ. Главным действующим лицом здесь является детектив Ник Беркхардт, занимающийся расследованием таинственных происшествий, которые происходят в городке под названием Портленд. Сериал состоит из шести сезонов. Посмотреть его можно на сервисе Okko.

Сирена (2018-2020)

В прежние времена прибрежный Бристоль Кейв был известен как место обитания русалок. В сериале они возвращаются и вновь выходят на берег. Зрителей ожидает история о любви, дружбе и предательстве, от которой невозможно оторваться. Сериал состоит из трех сезонов. Посмотреть его можно на стриминговом сервисе Ivi.

Быть человеком (2008-2013)

Коллеги и друзья Джон и Эйдан объединены тайной: один из них является оборотнем, а другой – вампиром. Они стремятся вести образ жизни нормальных людей и сохранить свой секрет, однако это выходит не всегда. Сериал состоит из пяти сезонов. Посмотреть его можно на сервисе Ivi.

Американская история ужасов (2011-…)

Сериал состоит из тринадцати сезонов, каждый из которых представляет собой отдельную хоррор-историю. В проекте собраны самые разные классические сюжеты ужастиков: и про проклятый дом, и про психбольницу, и про цирк уродов. Посмотреть сериал можно на стриминговом сервисе КиноПоиск HD.

Страшные сказки (2014-2016)

Этот проект в жанре фэнтези в 2016 году был номинирован на «Золотой глобус». Он рассказывает о разнообразных персонажах фольклорных страшилок: ведьмах, вампирах, оживших мертвецах, оборотнях и прочей нечисти, проживающей в лондонских закоулках. Манера съемки в чем-то напоминает «Игру престолов». Сериал состоит из трех сезонов. Посмотреть его можно на стриминговом сервисе Амедиатека.

Земля монстров (2020)

Американцы, проживающие в разных уголках США, сталкиваются с самыми разными монстрами – от падших ангелов до вампиров. Сериал состоит из одного сезона. Посмотреть его можно на стриминговом сервисе Амедиатека.