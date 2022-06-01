Путин предложил установить в России новые выплаты многодетным семьям

Президент РФ Владимир Путин предложил обновить в России систему вознаграждения многодетных семей. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с обладателями ордена «Родительская слава».

Поздравив участников конференции с Международным днем защиты детей, глава государства обратил внимание на денежные выплаты для такой категории россиян, передаёт РИА Новости.

При этом он напомнил, что за сам орден предусмотрена выплата в 100 тыс. руб., но существует также и медаль, с получением которой не было никакого финансового поощрения. В этой связи российский лидер предложил за медаль установить единовременную выплату в 200 тыс. рублей.

А при вручении ордена «Родительская слава» вместо 100 тыс. рублей единовременно выплачивать 500 тыс. руб. Напомним, этот орден ежегодно вручается нескольким семьям из разных регионов страны, которые воспитали 7 и более детей. Одноименной медали могут быть удостоены родители 4-х детей.

Путин также озвучил инициативу вернуть существовавшее в Советском Союзе звание «Мать – героиня», которое присваивалось при воспитании 10 и более детей, и ввести единовременную выплату в 1 млн руб.

Не забыл президент и о детях Донбасса, которые, как заявил глава государства, «8 лет подвергались смертельной опасности».

«Те, кто помладше, вообще не знали жизни без бомбёжек и обстрелов. Многие были ранены, многих, к огромному сожалению, унесла война, развязанная киевским режимом против Донбасса. Многие ребята лишились родителей, есть и те, кто вообще остался без родных», – сказал Путин, подчеркнув, что государство сделает всё, чтобы обеспечить их мерами социальной поддержки, в том числе медицинской помощью, хорошим образованием и востребованной специальностью.

