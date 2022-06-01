Россия модернизирует порты Тикси и Диксон для усиления охраны Северного морского пути

РФ намерена реконструировать арктические порты Тикси и Диксон для обеспечения безопасности судов, следующих по Северному морскому пути (СМП).

Об этом заявил командующий Северным флотом Александр Моисеев, передает «Интерфакс».

«В рамках реализации государственной политики РФ в Арктике и выполнения поручений президента РФ по развитию Северного морского пути и побережья арктических морей предусмотрена реконструкция морских портов двойного назначения Тикси, Диксон», — цитирует Моисеева агентство.

Он уточнил, что такой шаг позволит российскому флоту «оперативно реагировать на возможные угрозы безопасности мореплавания на всей протяженности Северного морского пути».

Командующий Северным флотом отметил, что модернизация объектов позволит «на постоянной основе базировать корабли в период летней навигации, а в перспективе, с поступлением новых кораблей ледового класса — круглогодично».

Порт Тикси расположен на побережье моря Лаптевых, губа Буор-Хая (Якутия). Диксон находится на побережье Карского моря у входа в Енисейский залив, на территории поселка Диксон Красноярского края.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Минпромторг поддержал предложение «Росатома» о строительстве двух дополнительных атомных ледоколов проекта 22220 для СМП. Отмечается, что корабли могут быть построены в 2028 и 2030 годах на Балтийском заводе, который на минувшей неделе сообщил о запуске на серийном атомном ледоколе «Урал» второго атомного реактора РИТМ-200. Заложенный в июле 2016 года «Урал» планируется предать заказчику — ФГУП «Атомфлот» — в конце текущего года. Ледоколы проекта 22220, которые выпускает Балтийский завод, являются самыми мощными в мире.

Северный морской путь пролегает через четыре моря (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и является кратчайшим путем из Северной Европы и Сибири в Азию, пишет портал «Будущее Арктики». СМП имеет длительную многовековую историю, однако у него нет единого общепринятого маршрута. В судоходстве он определяется как «навигационно-рекомендованная трасса от Новой Земли до Берингова пролива», а законодательством РФ — как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике». В настоящее время в связи с началом освоения арктических месторождений, развитием транзитного судоходства, ростом числа экспедиционных и туристических рейсов в Арктику, значение Севморпути значительно возросло.