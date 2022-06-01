Российская косметика пробивает потолок

Согласно опубликованным сегодня результатам аналитического исследования онлайн-сервиса доставки «Сбермаркет», спрос на российскую косметику за пять месяцев 2022 года вырос в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В исследовании отмечается, что при этом продажи всей косметики выросли в 26 раз в заказах и в 28 раз в выручке за январь — май 2022 по сравнению с январем — маем 2021 года.

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Согласно данным «Сбермаркета», наиболее популярными российскими брендами косметики у пользователей платформы стали Divage, «Я самая», Librederm, Natura Siberica, OLLIN Professional, «Рецепты бабушки Агафьи», «Невская косметика».

Среди товаров чаще всего выбор покупателей падал на кремы и маски для лица, ватные диски, гель для бровей, тушь для ресниц, скраб для тела и крем-мыло. Гигиенические товары регулярно заказывали 69% респондентов, средства для ухода за телом и волосами — 37% и 49% покупателей. А вот декоративная косметика составляет лишь 15% от общего числа заказов.

Опрос более 300 клиентов «Сбермаркета» показал, что спрос на российскую косметику объясняется выгодным соотношением цены и качества, а также маркетинговой политикой брендов. Для 56% онлайн-покупателей одним из ключевых факторов выбора стали скидки и акции. Очевидно, что к повышенному интересу на российские бренды привело подорожание на 30% западных товаров, а также проблемы с поставками из-за усложнившейся логистики.

Очевидно, что спрос на российскую косметику сейчас действительно стал массовым. Это констатируют сразу несколько отечественных онлайн-маркетов, подтверждая фантастические темпы рост продаж в данном сегменте.

«Благодаря высокому качеству продукции и привлекательным ценам российская косметика и парфюмерия действительно пользуется все большей популярностью у наших покупателей. За первые пять месяцев 2022 года продажи бьюти-товаров от отечественных производителей выросли на 107% год к году, в то время как спрос на категорию в целом увеличился на 95%», — заявили «Эксперту» в пресс-службе Wildberries.

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При этом по словам представителей платформы, высоким спросом пользовались кремы, шампуни, гели, косметические маски для ухода за кожей лица, тела и волосами, а также косметические наборы для ухода.

«Самыми же популярными косметическими средствами из России стали натуральная маска для волос с экстрактом красного перца из деревни Троицкое Московской области, средство для педикюра, произведенное Новосибирске, и крем для интенсивного увлажнения кожи лица, изготовленный на фабрике города Щелково», — уточнили в Wildberries.

В компании Ozon подчеркнули, что российские бренды косметики становятся популярнее с каждым месяцем 2022 гола. При этом россияне покупают как уходовую, так и декоративную косметику.

«Ассортимент в этих категориях вырос за пять месяцев текущего года к прошлому на 249% и 208% соответственно. Отечественные бренды активно наращивают онлайн-продажи с помощью мультикатегорийных площадок», — добавили представители интернет-магазина.

В Ozon отметили, что у них среди самых популярных позиций числятся тушь для ресниц, крем для рук, скрабы, гель и краска для бровей, маски для лица и косметика для ног. Кроме того, в последнее время среди покупателей набирает популярность тренд на натуральную косметику ручной работы от локальных брендов.

«Косметика российских брендов продается на маркетплейсе с высокой базы, однако, штучные продажи за пять месяцев выросли почти в три раза к прошлому году. Уходовая косметика у россиян гораздо популярнее декоративной. Также в этом году мы отмечаем повышенный интерес жителей страны к аппаратной косметологии и товарам для профессионалов индустрии красоты и здоровья, которые широко представлены у нас на площадке», — заключили в компании.

Таким образом, можно констатировать, что развитие производства и импортозамещение в отечественной индустрии красоты идет такими темпами, о которых во многих других отраслях остается только мечтать.