Российские авиакомпании оплатят лизинг иностранных лайнеров в рублях

Российские авиакомпании открывают рублевые счета типа «С» для проведения платежей за самолеты иностранного производства в адрес лизинговых компаний из недружественных стран.

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Авиаперевозчики, согласно указу президента от 5 марта 2022 года, должны рассчитываться с кредиторами из «недружественных стран» по «временному порядку исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» — то есть, в рублях по курсу ЦБ через специальный рублёвый счёт «С».

К сегодняшнему дню, пишут «Ведомости», уже десять авиакомпаний — «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines, Smartavia, «Якутия», «Алроса», «Ямал», «Полярные авиалинии» и «Аврора» - готовы исполнять свои обязательства в рублях. Еще пять российских авиаперевозчиков — «Уральские авиалинии», «Ижавиа», «Нордстар», «Руслайн» и «Ай флай» — находятся в процессе открытия в банках специальных рублевых счетов «С».

«Лизинговые компании заберут средства, когда у них появится такая возможность. Пока же деньги будут накапливаться на счетах»,— констатировал советник Forward Legal Игорь Кокин.

Самые большие парки арендованных самолетов на сегодня находятся в распоряжении авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «S7 Airlines».

Всего же, по данным консалтинговой компании Cirium, западные компании передали партнерам из России 515 воздушных судов производства Boeing и Airbus.