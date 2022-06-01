Росстат сообщил о нулевой инфляции в период с 21 по 27 мая

На неделе с 21 по 27 мая Росстат зафиксировал в России нулевую инфляцию. За период с 1 по 27 мая цены увеличились на 0,13%, с начала года — на 11,82%

«С 21 по 27 мая 2022 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,00%, с начала мая — 100,13%, с начала года — 111,82% », — сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в мае прошлого года инфляция составляла 0,74%; показатель за пять месяцев 2021 года — 3,48%.

Ранее «Эксперт» писал, что годовая инфляция в России замедлилась до 17,5%. На неделе с 14 по 20 мая впервые с августа 2021 года была зафиксирована дефляция на уровне 0,02%.

По информации исследовательского холдинга Ромир, недельные расходы россиян за период с 23 по 29 мая сократились на 2,8%, а средняя стоимость одной покупки уменьшилась на 2,1%. Индекс недельных расходов составил 5 262 рубля. По данным аналитиков, средняя стоимость одной покупки в отчетном периоде составила 656 рублей, что на 2,1% меньше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс среднего чека вырос на 7,5%.