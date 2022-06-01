Рост цен на алмазы в 2022 году может составить 15%

Bank of America повысил прогноз относительно роста цен на алмазы в 2022 году до 15%.

Как пишет MarketWatch со ссылкой на исследование банка, причиной стал растущий спрос и сокращающееся предложение.

Ожидается, что в следующем году цены на алмазы повысятся на 4%. Ранее прогнозировалось, что в текущем году алмазы подорожают на 3%, а в 2023-м — на 2%.

Аналитики указывают на то, что на долю американского рынка приходится около 50% мирового спроса на алмазы, между тем санкции в отношении российской компании «Алроса» существенно затруднили поставку драгоценных камней на Запад.

Темпы роста потребительских цен в марте достигли в США максимального уровня за 41 год — 8,5%. В апреле инфляция замедлилась до 8,3%, однако по-прежнему в четыре раза превышает целевой показатель ФРС.

Отмечается, что в настоящее время предложение алмазов является самым низким со времен глобального финансового кризиса 2008 года.

«Алроса» — крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, на долю которой приходится 28% мировой добычи алмазов. США наложили первую порцию санкций на «Алросу» еще 28 февраля, когда под них подпали и другие госкомпании из России. Тогда алмазодобытчик получил запрет на привлечение долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. В начале марта в рамках второй волны санкций минфин США запретил импорт ряда российских товаров, в частности всех видов алмазов (в том числе бриллиантов), кроме технических. Затем и Евросоюз принял четвертый пакет экономических санкций против России и включил в него запрет на ввоз предметов роскоши, таких как бриллианты и ювелирные изделия. В апреле США расширили санкции, после которых американские физические и юридические лица обязаны были завершить финансовые операции с «Алросой» до 7 мая 2022 года. Теперь у компании заморожена вся зарубежная собственность и финансовые активы. И наконец, свежим ударом, который должен был подкосить «Алросу», но угрожает всему мировому алмазному бизнесу, стало то, что крупнейшая мировая платформа по торговле бриллиантами и ювелирными изделиями RapNet исключила из своей торговой системы российские бриллианты, которые составляли около трети оборотов биржи.