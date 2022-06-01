Рубль и акции отторговались «безыдейно»

По итогам сегодняшнего дня курс рубля укрепился к доллару всего на треть процента. Внутридневные колебания пары доллар-рубль не превышали 2%.

Новости о намерении Европы резко сократить покупки российской нефти и нефтепродуктов уже отыграны. Пик оплаты газа «недружественными странами» прошел и возобновится в третьей декаде месяца, как и налоговый период, когда экспортеры усиленно продают валюту для расчетов с бюджетом. Никаких важных событий для финансового рынка сегодня не произошло, поэтому особых поводов для движения котировок не было.

По итогам дня рубль усилился к доллару на скромные треть процента. Но, как и в предыдущие два дня, отметка 61 руб. за доллар так и не была пройдена. Видимо, в районе 60-61 руб. за доллар формируется сопротивление укреплению рубля.

Похожую ситуацию — колебания рубля в течение нескольких дней в очень узком диапазоне — мы видели неоднократно ранее. Практически все эти боковики заканчивались периодом сильного укрепления курса российской валюты. С большой вероятностью так будет и на сей раз: пока не встанет на ноги отечественный импорт, приток валюты будет превышать внутренний спрос, как спекулятивный, так и инвестиционный.

Российский рынок акций по итогам дня вырос на 0,8%. Основной вклад в этот прирост внесли подорожавшие на 3,1% акции Сбербанка. В отсутствие идей на рынке трейдеры обратили внимание на данные о снижении инфляции. В совокупности с крепким рублем это позволит Банку России на заседании 10 июня снизить ставку.

Рынок ждет, что регулятор уменьшит показатель с нынешних 11% до 10% годовых. Но нельзя исключать, что ЦБР пойдет и на более решительный шаг.

В пользу последнего предположения говорит очередной рост цен ОФЗ. Индекс Мосбиржи гособлигаций после трехдневной консолидации сегодня вырос на 0,9%, уйдя в район показателей начала января текущего года. Таким образом, все санкционные распродажи российского рублевого долга уже полностью отыграны. ОФЗ со сроком погашения от 4 до 8 лет торгуются под доходность около 9,25% годовых.

После небольшой коррекции возобновили подъем акции «Газпрома». Это вполне объяснимо, поскольку эмитент выплатит в ближайшие месяцы порядка 18% дивидендной доходности. В то же время стоит отметить, что акции компании неоднократно штурмовали техническое сопротивление 300 руб., но пока закрепиться выше него не могут.

Хуже рынка сегодня были акции черных металлургов, на которые давит крепкий рубль в совокупности с необходимостью переориентировать сбыт продукции в дружественные страны. В условиях, когда эмитенты сектора отказались от выплаты дивидендов, бумаги этих компаний стоит держать лишь в средне- и долгосрочных портфелях.

Принципиально картина по рынку акций не изменилась: он по-прежнему остается в боковике с границами 2200-2500 пунктов по Индексу Мосбиржи. Пока все говорит в пользу того, что в этом коридоре и стоит торговать спекулятивно, тем более что с сегодняшнего дня разрешены шорты, и можно зарабатывать на падении котировок акций.