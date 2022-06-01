Рубль получил «плечи», а акции «шорты»

С первого дня лета на валютном рынке Московской биржи вновь можно торговать с «плечами», то есть покупать и продавать актив на сумму большую, чем есть у инвестора на счете. Это стандартная практика для всех мировых бирж, но в России был введен временный запрет на такие операции для снижения волатильности торгов и недопущения спекулятивных атак на рубль. Сейчас надобность в этом отпала.

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«Плечи» использует подавляющее большинство спекулянтов, стремящихся заработать на несильном движении актива. Это позволяет кратно увеличить прибыль, но при этом также кратно растут и убытки, если позиция была выбрана неверно.

В последние дни на валютном рынке Московской биржи явно ощущалась нехватка именно спекулянтов — для балансировки рынка. В отдельные дни выставление на продажу значительных объемов евро, полученных от расчетов за газ с «недружественными странами», приводило к тому, что курс рубля к евро и к доллару были практически одинаковыми, хотя на мировом валютном рынке соотношение евро-доллар сейчас составляет 1,07.

Раньше подобные перекосы устранялись практически мгновенно — за счет низкорисковых арбитражных сделок: например, в России покупалась пара евро-доллар «через рубль», а на западном рынке пара евро-доллар одновременно продавалась. На разнице курсов инвестор и зарабатывал.

Теперь же, когда западные биржи практически закрыты для российских инвесторов, спекулянтам при появлении дисбаланса приходится покупать пару евро-рубль и продавать пару доллар-рубль в расчете, что соотношение евро-доллар «через рубль» придет к соответствию в соответствие с курсом на мировом рынке.

По ходу торгов было видно, что даже для таких операций спекулятивных денег на рынке бывает явно недостаточно. Разрешение же торговли с «плечами» позволит нормализовать ситуацию.

Естественно, что появление «плечей» приведет не только к росту ликвидности, но и к повышению волатильности торгов. Последний фактор неблагоприятен для экономики, которой нужен прогнозируемый курс рубля.

Но сегодня с утра спекулянты не проявляют повышенной активности, не имея для этого поводов. Торги начались с полупроцентного снижения курса российской валюты, но к концу первого часа торгов просадку рубля была выкуплена. Вероятно, на торги вышел кто-то из крупных экспортеров.

Дальнейший ход торгов спрогнозировать трудно, все будет зависеть от объема притока на рынок валютной выручки. Ситуацию на западных биржах и новостной фон для рублевых активов можно назвать нейтральными.

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Сила рынка — в «шортах»

Запрет на необеспеченные продажи акций вводился биржей и Банком России неоднократно — в периоды биржевых стрессов. Регулятор считает, что во времена паники короткие продажи акций еще больше дестабилизируют ситуацию, поскольку давление спекулянтов-«медведей» заставляет инвесторов продавать акции и приводит к срабатыванию у них стоп-заявок.

Большая доля истины в этом есть. Но следует также принимать во внимание, что именно массовое закрытие «шортов» является одной из движущих сил рынка, часто позволяя пробивать сильные уровни сопротивления. Обычно короткие позиции не держатся долго, поскольку за них нужно платить брокеру, а рынок акций имеет долгосрочный восходящий тренд.

Сейчас же нет никаких системных рисков в разрешении «шортов» по акциям. Свыше 70% объема торгов Московской биржи приходится на частных инвесторов, подавляющее большинство которых короткие продажи не любят.

Пока же по итогам первого часа торгов Индекс Мосбиржи вырос на 0,7%. Спекулятивно покупают банки — в расчете на улучшение ситуации в экономике и рост кредитования.

Чуть хуже рынка торгуется нефтяной сектор — из-за того, что нефть откатилась от сильного сопротивления $120 за баррель. Кроме того, западные СМИ написали, что некоторые страны ОПЕК рассматривают возможность заключения дальнейших соглашений по квотам на добычу нефти без участия России.

С одной стороны, из-за западных санкций Россия действительно вряд ли сможет увеличивать добычу в соответствие с распределенными ОПЕК+ квотами. Но участие или неучастие России в нефтяной сделке ничего не изменит, поскольку у большинства стран-участниц нефтяного картеля отсутствуют мощности для наращивания производства нефти. Поэтому пока слухи об исключении России из ОПЕК+ стоит рассматривать с изрядной долей скептицизма.

Принципиально ситуация на российском рынке акций сегодня не изменится: Индекс Мосбиржи не только не пробьет, но и близко не подойдет к границам бокового канала 2200-2500 пунктов.