Рынок коммерческих авто: на пороге трансформации

Положительная динамика начала года в продажах коммерческих авто сменилась спадом. По итогам I квартала 2022 года в России реализовано 8,1 тыс. грузовиков, что на 12% больше, чем за три месяца 2021-го, согласно данным агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ), Однако уже в апреле, по данным агентства «Автостат», продажи новых грузовиков составили 5,5 тыс. единиц, что на 44% меньше, чем в апреле 2021 года.

Санкциями Евросоюза предусмотрен запрет на экспорт в Россию грузовиков и спецтехники с 10 июля текущего года. И на освобождающееся на рынке место внимательно смотрят автомобильные компании как в России, так и извне.

Российские производители продолжают занимать доминирующую долю на рынке грузовиков, их представители говорят о том, что в перспективе они могут замещать уходящие с рынка продукты западных стран (Man, Scania, Volvo и других), но для этого нужно время. В некоторых сегментах коммерческого транспорта продукция российских автопроизводителей уступает западным компаниям, например, речь идет о магистральных грузовиках. Однако, такие российские производители, как КАМАЗ обещают наращивать выпуск этого вида автомобилей.

«Уход с российского рынка крупнейших иностранных брендов, изменение привычных логистических маршрутов, перебои в поставках комплектующих несомненно сказались на рынке коммерческого транспорта и изменили его до неузнаваемости, — комментирует Иван Тикин, директор по закупкам компании «Русбизнесавто» (продажа коммерческих авто и спецтехники) — На сегодняшний день существует острая необходимость и в тоже время колоссальная возможность в развитии собственных российских производств техники, автокомпонентов и систем безопасности».

Одновременно в последние недели на российском рынке коммерческих авто заметно возросла активность китайских производителей. По данным «Автостата», такие производители, как Shacman/Shaanxi и Howo по итогам апреля увеличили продажи соответственно на 506% и 180% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге рыночная доля китайских брендов на рынке грузовиков РФ скакнула в 3,5 раза с 5,3% до 18,4%. По мнению Андрея Попова, директора департамента продаж грузовых автомобилей ООО «ФАВ-Восточная Европа», в ближайшее время российский рынок коммерческих авто будет сильно меняться, и преимущества на нём будут получать автопроизводители из дружественных к России стран.

Активность азиатских производителей была заметна, например, на выставке строительной техники и технологий СТТ, которая состоялась на прошлой неделе в Москве. Тут, например, компания JAC Motors представила свои как большегрузные автомобили JAC T6, JAC N35, JAC N90, так и новый легкий коммерческий грузовичок JAC Sunray. Также на выставке была широко представлена спецтехника от китайской компании Shantui: в частности, это гидромеханический бульдозер Shantui SD17B3 XL и гусеничный экскаватор Shantui SE265LC. А турецкая компания Koluman Holding A.S. в свою очередь продемонстрировала новую модель автобетононасоса Koluman Junjin JXZ38-4.16HP, которая способна осуществлять подачу бетона осуществляется на высоту до 38 м.

«Будет постепенное замещение европейской и американской продукции азиатскими машинами, которые, например, традиционно используются в сфере внутригородских перевозок, -- прогнозирует Алексей Михеев, генеральный директор российской компании «Конкордия» (производство электрокаров). – Также можно отметить, что в среднесрочной перспективе станет больше разнообразных электробусов, получит распространение электрокаршеринг, техника на электрической тяге будет чаще использоваться в ЖКХ».

Помимо электромобилей в будущем на российском рынке перспективно распространение и машин на газе, а также на водороде. «Сейчас большинство машин работают на дизельном топливе, и в ближайшей перспективе кардинальных изменений не ожидается. Однако в рамках 30-50 лет появление все большего числа техники на электричестве, водороде или природном газе однозначно будет увеличиваться, — говорит Антон Волков, руководитель группы по развитию бизнеса строительной техники Hitachi Construction Machinery Eurasia. -- В России же более дальние перспективы перехода на альтернативные источники горючего по сравнению с мировым рынком, поскольку у нас, как у нефтегазовой державы, ископаемое топливо довольно дешевое, поэтому смысла быстро переходить на другие виды энергии нет. При этом, конечно, стоит отметить, что из перечисленных трех видов – электричество, газ, водород – последние два имеют больший потенциал в России».

Покупатели грузовых автомобилей в свою очередь говорят, что в ближайшее время на российском рынке будет перспективным распространение машин на газовом топливе. «Грузовые автомобили на газомоторном топливе стали уже обыденностью для российских транспортных компаний. В основном распространены битопливные агрегаты, которые можно приводить в движение как с помощью дизеля, так и компримированного природного газа (КПГ). Отдельное развитие получают автомобили на сжиженном природном газе (СПГ) за счет повышенной дальности хода, — Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России. -- Однако развитие таких коммерческих автомобилей сдерживает ряд факторов. Это ограниченность инфраструктуры, большие очереди на станциях заправки, особенность эксплуатации автомобилей на СПГ».

Наконец, в более долгосрочной перспективе на в России можно ожидать повышение степени автоматизации управления спецтехники. «Например, в Австралии есть предприятия, где примерно 80% парка техники эксплуатируется в удаленном режиме, — говорит Дмитрий Зикиряев, коммерческий директор компании «Горные машины». — Автоматизация позитивно сказывается на экономии затрат на оплату труда сотрудникам: не приходится платить им за опасные условия работы».