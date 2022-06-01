Сотрудник экономического блока правительства Москвы стал одним из победителей конкурса «Лидеры России»

Сотрудник инвестиционного блока департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Степан Коваленко вошел в число победителей конкурса «Лидеры России» в треке «Государственное управление» от Центрального федерального округа. Об этом рассказал 1 июня Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Конкурс «Лидеры России» — проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», которую запустили по инициативе президента Владимира Путина. Он предназначен выявлять, развивать и продвигать наиболее талантливых руководителей-лидеров в стране.

«Сотрудник департамента Степан Коваленко стал победителем трека «Государственное управление» от Центрального федерального округа. «Лидеры России» — это действительно масштабный конкурс, направленный на поиск руководителей нового поколения, способных решать нестандартные задачи. В этом году участие в конкурсе приняли более 180 тыс. управленцев. Искренне поздравляю всех победителей и желаю дальнейшего продвижения и успехов», — сказал Владислав Овчинский.

Всего в этом году суперфиналистами стали 106 человек: представители 32 регионов России и трех зарубежных стран – ОАЭ, Эстонии и Казахстана. Наибольшее число победителей из Москвы — 46 человек, на втором месте Московская область и Санкт-Петербург — по 6 победителей, замыкает тройку лидеров Тюменская область — четыре победителя.

Каждый из участников суперфинала получил образовательный грант в 1 млн рублей, а также возможность поработать с ведущими управленцами страны.

Конкурс позволил оценить свои профессиональные и личные компетенции, рассказал Степан Коваленко. «Приятно, что организаторы ежегодно развивают формат проведения мероприятия, совершенствуют испытания и постоянно чем-то удивляют. В целом же, я считаю, что надо пользоваться любой возможностью развиваться профессионально, непрерывно расширять свой кругозор и не стоять на месте. Будущим участникам конкурса желаю не бояться, действовать и быть собой», — добавил он.