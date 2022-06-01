ЦБ предложил изменить правила инвестирования пенсионных накоплений

Банк России предложил изменить правила инвестирования пенсионных накоплений и резервов, чтобы негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могли увеличить вложения в долгосрочные инфраструктурные облигации с переменными выплатами. Это простимулировало бы долгосрочные инвестиции в реальный сектор экономики, так как такие бумаги выпускаются для финансирования строительства объектов инфраструктуры, сообщается на сайте ЦБ.

Статья по теме: Центробанк назвал самые доходные НПФ

«Сейчас такие облигации включены в единый лимит для активов с дополнительным уровнем риска. Предлагается выделить для инвестиций в такие бумаги отдельный лимит, ограничив его 5% от портфеля пенсионных накоплений и резервов», — пояснил регулятор.

В Центробанке уточнили, что предложение не затрагивает бессрочные облигации — более рискованные разновидности ценных бумаг с переменными выплатами, а также структурные облигации и ценные бумаги с низким кредитным рейтингом. Они останутся в составе единого лимита для активов с дополнительным уровнем риска.

Проект ЦБ предусматривает возможность НПФ совершать на организованных торгах в режиме переговорных сделок сделки с акциями российских акционерных обществ и инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов. В настоящее время такие сделки разрешается совершать только с облигациями.

Возможный срок вступления в силу этого указания ЦБ определил третьим кварталом 2022 года. Предложения и замечания по проекту регулятор будет принимать до 14 июня.

