Цены на газ в США бьют новые рекорды

Цены на природный газ Henry Hub в США, который торгуется на Chicago Mercantile Exchange (CME), поднялись 27 мая до 14-летнего максимума и превысили 9 долларов за миллион британских термических единиц. Если бы это была нефть, то новость, конечно, наделала бы много шума. Однако высокие цены на газ, по крайней мере, в Америке, не вызывают особого ажиотажа. Думается, что скоро это изменится, предполагает Oil Price (ОР), потому что цены на природный газ в США в последние месяцы бьют один рекорд за другим. Причины, приводящие к такому стремительному росту, усиливаются и множатся с каждым днем. Одной из главных является резкое увеличение экспорта американского сжиженного газа (СПГ) в Европу, вызванное желанием Евросоюза отказаться от российских энергоносителей, включая и газ. Другой важной причиной роста цен на газ в США является погода: спрос на него растет вместе с ростом температуры. Сейчас, кстати, к жаре добавилась еще и сильная засуха, из-за которой американские ГЭС выработают этим летом меньше электроэнергии, чем обычно. Она началась на Юго-Западе Соединенных Штатов и в последние недели распространилась на многочисленные районы на Западном побережье и Тихоокеанском Северо-Западе США.
Уровень газа в американских хранилищах неуклонно снижается. По последним данным Управления энергетической информации (EIA), по состоянию на 25 мая, в газохранилищах находились 51,3 млрд кубометров природного газа. Это на 18% меньше, чем было в конце мая 2021 года, и на 15% ниже среднего уровня за пять лет для этого времени года.
В сводке EIA также отмечается, что рост спроса на Юго-Западе и в Техасе все больше опережает рост предложения несмотря на то, что газовики работают, не покладая рук. Достаточно сказать, что в предпоследнюю неделю мая поставки газа на заводы по его сжижению выросли на 25,5 млн м³/сутки и достигли 3,31 млрд м³/сутки.
Не удивительно, что в последних числах мая цена газа Henry Hub превысила 9 долларов и явно не собирается останавливаться на этом рубеже. Специалисты ожидают, что с приходом летней жары она станет двузначной.
«В пересчете на нефть это означает 200 долларов за баррель,- объясняет аналитик Wood Mackenzie Даллес Ван,- но особого впечатления это (цены на газ) не производит. Думаю, потенциал для дальнейшего роста еще не исчерпан».
Мнение Ванга разделяет большинство экспертов. EIA тоже недавно спрогнозировало значительный дальнейший рост цен на газ. Чем выше будет температура летом, тем они будут выше.
Росту цен на газ в США способствует и устойчивый очень высокий спрос на газ в Европе, которая стремится заполнить хранилища перед приходом зимы и одновременно хочет заменить российский газ.
«В Азии и Европе миллион британских термических единиц стоит на уровне 35 долларов, а в США он стоит в четыре раза дешевле – 8,2 доллара,- говорится в недавнем прогнозе компании Goehring & Rozencwajg.- С учетом ситуации на газовом рынке Америки мы полагаем, что цены в следующие шесть месяцев будут быстро расти и стремиться к ценам на международных рынках».
Этот прогноз, считает OP, может оказаться точным, если учесть, что в Европу поставляются рекордные объемы СПГ, засуха началась раньше обычного засушливого периода и, что, пожалуй, особенно важно, особого роста в добыче газа не предвидится. С учетом всего этого цены на газ в США и других частях света могут сблизиться и раньше, чем через полгода. Цены на электроэнергию будут продолжать расти, а с ними будет расти и инфляция. Белому дому придется что-то делать, потому что при такой ситуации поражение на промежуточных выборах демократам будет обеспечено.