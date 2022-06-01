Цены на газ в США бьют новые рекорды

Цены на природный газ Henry Hub в США, который торгуется на Chicago Mercantile Exchange (CME), поднялись 27 мая до 14-летнего максимума и превысили 9 долларов за миллион британских термических единиц. Если бы это была нефть, то новость, конечно, наделала бы много шума. Однако высокие цены на газ, по крайней мере, в Америке, не вызывают особого ажиотажа. Думается, что скоро это изменится, предполагает Oil Price (ОР), потому что цены на природный газ в США в последние месяцы бьют один рекорд за другим. Причины, приводящие к такому стремительному росту, усиливаются и множатся с каждым днем. Одной из главных является резкое увеличение экспорта американского сжиженного газа (СПГ) в Европу, вызванное желанием Евросоюза отказаться от российских энергоносителей, включая и газ. Другой важной причиной роста цен на газ в США является погода: спрос на него растет вместе с ростом температуры. Сейчас, кстати, к жаре добавилась еще и сильная засуха, из-за которой американские ГЭС выработают этим летом меньше электроэнергии, чем обычно. Она началась на Юго-Западе Соединенных Штатов и в последние недели распространилась на многочисленные районы на Западном побережье и Тихоокеанском Северо-Западе США.

Уровень газа в американских хранилищах неуклонно снижается. По последним данным Управления энергетической информации (EIA), по состоянию на 25 мая, в газохранилищах находились 51,3 млрд кубометров природного газа. Это на 18% меньше, чем было в конце мая 2021 года, и на 15% ниже среднего уровня за пять лет для этого времени года.